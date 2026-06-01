マクドナルド「チーチーダブチ」再登場で2週間限定販売 ホワイト＆チェダー2種類のチーズが4枚入り
【モデルプレス＝2026/06/01】マクドナルドでは、人気レギュラーメニューの「ダブルチーズバーガー」に、まろやかなホワイトチェダーチーズをさらに2枚加えた、チーズ好きにはたまらない贅沢な味わいの一品「チーズチーズダブルチーズバーガー」（通称：チーチーダブチ）を、6月3日から2週間限定で、全国のマクドナルド店舗にて販売する。
【写真】マック、再登場した話題の人気メニュー
「チーズチーズダブルチーズバーガー」は、ジューシーな100％ビーフパティを2枚重ね、チェダーチーズを2枚サンドした「ダブルチーズバーガー」をベースに、ホワイトチェダーチーズを2枚加えることで、より濃厚でコク深い味わいに仕上げた一品である。香ばしく焼き上げたビーフパティの力強い旨みに、とろける2種類・計4枚のチーズが重なり合い、一口ごとに満足感のある味わいを楽しめる。チェダーのコクとホワイトチェダーのまろやかさが絶妙に調和し、ビーフの旨みを一層引き立てる、食べ応えのある仕上がりだ。
「チーチーダブチ」の愛称で親しまれ、好評を得ている本商品の魅力は、なんといってもチェダーチーズとホワイトチェダーチーズ、2種類・計4枚のチーズ。ダブルチーズバーガーに使用されているオレンジ色が特長の通常のチェダーチーズも、マイルドでクリーミーな味わいの中にじんわり広がる濃厚な旨味が特長のホワイトチェダーチーズも、それぞれ風味が異なる数種類のナチュラルチーズが絶妙にブレンドされている。“熟成度”や“風味”など、それぞれのナチュラルチーズの状態に合わせてベストな味に仕上げており、さらには食感や“とろけ方”までバーガーに合うように設計されている。チーズ本来の香りや味わいがありながらも、他の具材を引き立て、バーガーのおいしさをグッと引き上げることができるマクドナルドこだわりのチーズは、単なる“トッピング”ではなく、バーガー全体の完成度を左右する“主役級の存在”だ。（modelpress編集部）
【商品名】
チーズチーズダブルチーズバーガー（通称：チーチーダブチ）
【店頭価格】
単品：550円〜
バリューセット：830円〜
【販売期間】
2026年6月3日（水）〜6月16日（火）
【販売時間】
午前10時30分〜閉店まで（24時間営業店舗では翌午前4時59分まで）
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◆「チーチーダブチ」が再登場
「チーズチーズダブルチーズバーガー」は、ジューシーな100％ビーフパティを2枚重ね、チェダーチーズを2枚サンドした「ダブルチーズバーガー」をベースに、ホワイトチェダーチーズを2枚加えることで、より濃厚でコク深い味わいに仕上げた一品である。香ばしく焼き上げたビーフパティの力強い旨みに、とろける2種類・計4枚のチーズが重なり合い、一口ごとに満足感のある味わいを楽しめる。チェダーのコクとホワイトチェダーのまろやかさが絶妙に調和し、ビーフの旨みを一層引き立てる、食べ応えのある仕上がりだ。
◆商品概要
【商品名】
チーズチーズダブルチーズバーガー（通称：チーチーダブチ）
【店頭価格】
単品：550円〜
バリューセット：830円〜
【販売期間】
2026年6月3日（水）〜6月16日（火）
【販売時間】
午前10時30分〜閉店まで（24時間営業店舗では翌午前4時59分まで）
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