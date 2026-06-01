【バツイチ息子は、狂ってた…】娘「私の人生に必要ない」ショック…！＜第26話＞#4コマ母道場
陽子さんには、子どもの頃から優秀で自慢の息子・タダシさんがいます。お互いに離婚したため、アパートで2人暮らしをはじめました。陽子さんはいつでもタダシさんの味方で、まさに運命共同体。「2人なら大丈夫」そう思ってなんでも協力してきたけれど、信じていた息子の正体は……？
第26話 ありえないから
【編集部コメント】
サオリさんは陽子さんの提案をきっぱり断りました。いつまでも母の愛情を求めつづける子どものままではないのでしょう。今度こそはと信じては裏切られ、何度傷つけられたことか……。今さら謝罪をされても、反省の言葉を伝えられても、サオリさんの心の傷は癒えません。今のサオリさんには夫のモトキさんや子どもたちがいて、愛情をたくさんもらっています。陽子さんはもう必要ないのです。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子
第26話 ありえないから
【編集部コメント】
サオリさんは陽子さんの提案をきっぱり断りました。いつまでも母の愛情を求めつづける子どものままではないのでしょう。今度こそはと信じては裏切られ、何度傷つけられたことか……。今さら謝罪をされても、反省の言葉を伝えられても、サオリさんの心の傷は癒えません。今のサオリさんには夫のモトキさんや子どもたちがいて、愛情をたくさんもらっています。陽子さんはもう必要ないのです。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子