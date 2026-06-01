【キリンチャレンジカップ2026】日本代表 1−0 アイスランド代表（5月31日／国立競技場）

【映像】抑えの効いた超技巧ダイレクトボレーシュート

日本代表のDF冨安健洋のダイレクトボレーに注目が集まっている。約2年ぶりに代表のユニフォームを着てピッチに立った背番号15のプレーにファンも感動の声を寄せている。

サッカー日本代表は5月31日、キリンチャレンジカップ2026（国際親善試合）でアイスランド代表と国立競技場で対戦。87分の小川航基による決勝点で1ー0の勝利を収めた。

6月12日に開幕するFIFAワールドカップの壮行試合で、日本は3ー4ー2ー1のフォーメーションを採用。最終ラインの右CBを務めたのが冨安だった。2024年6月11日のW杯アジア2次予選・シリア戦以来となる、719日ぶりに日本代表としてピッチに立った。

すると前半終了間際に決定機を演出してみせた。47＋3分、左サイドを起点に日本がチャンスメイクしたシーンだ。久保建英と伊東純也のコンビネーションで崩し、最後はペナルティエリア左の中村敬斗が中央にふわりとしたループのクロスを送ると、そこに走り込んでいたのが背番号15だった。するするとランニングで侵入してゴール正面でフリーになると、浮き球に対して抑えの効いた右足ダイレクトボレーを放ってみせた。

枠内に飛んだシュートは惜しくも相手GKハーコン・ヴァルディマルソンに止められたものの、このシーンには国立競技場に詰めかけた大観衆も大いに沸き立っていた。

さらに、SNSではファンもリアクションを寄せ、「最高すぎる」「ナイスボレー」「DFのシュートではないじゃん うま」「めちゃくちゃ当て勘いいシュートきたな」「冨安あれふかさないのマジで偉いな」「関節はずしてない？あんな動きはムリ」「全盛期のシュート帰ってきた」「別格」と技術の高さを称賛する声のほか、「冨安が躍動してる」「それだけで泣ける」「冨安の復活は嬉しいな」「冨安のシュートは泣ける」「冨安が元気な姿でプレーしてるのが見れて嬉しいよ」と久しぶりの代表でのプレーに歓喜する声があふれた。

冨安は復帰戦で83分までプレー。試合後にインタビューに登場すると、自身のプレーに対しては「納得のいくものではなかったですし、W杯に向けてもうちょっと連携だったり、僕自身のコンディションだったり、プレー内容をもっともっと上げていきたいなと思います」と振り返りつつ、「まず一つはしっかりと勝てたことが大きい。後ろはしっかりとクリーンシートに抑えられたことはよかった」と、及第点の出来であることも語っている。

なお日本代表は6月15日にW杯のグループFの３初戦でオランダ代表戦と対戦。同21日にチュニジア代表、同26日にスウェーデン代表と対戦する。

（ABEMA／サッカー日本代表）