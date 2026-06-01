¡ÖÏÓ¤Õ¤Ã¤È¤¤¡ª¡×È¬ÌÚÍ¦À¬¤¬¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°Ãæ¤Î¥Ð¥¥Ð¥ÏÓ¤òÈäÏª¡ªÈþ¤·¤¤´é¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ËÈ¿¶Á¡Ö¶ÚÆù¥ä¥Ð¤Ã¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤»Å¾å¤¬¤ê¡×
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö°ì¸«²ÚÔú¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤Ë¡Ä¡×È¬ÌÚÍ¦À¬¡¢¥Ð¥Ã¥¥Ð¥¤ÎÏÓ¤ËÈ¿¶Á¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈ¬ÌÚÍ¦À¬¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë①②③
È¬ÌÚÍ¦À¬¡ÊFANTASTICS¡Ë¤¬X¤Ç¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°Ãæ¤Î»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÓ¤Î¤¿¤¯¤Þ¤·¤µ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£È¬ÌÚÍ¦À¬¤¬¸«»ö¤ÊÏÓ¤Î¶ÚÆù¤òÈäÏª
È¬ÌÚ¤Ï¡Ö²¿»ö¤â¥³¥Ä¥³¥Ä ¤³¤³ºÇ¶á¥³¥Ä¥³¥Ä¤Ç¤¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¤â¤É¤«¤·¤½¤¦¤Ê»×¤¤¤òÄÖ¤ê¡¢´À¤òÎ®¤¹¤è¤¦¤Ê³¨Ê¸»ú¤òÉÕ¤±¤Æ¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥ëー¥à¤ËÎ©¤ÄÈ¬ÌÚ¤ÏÇò¤¤¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¡¢¥°¥ìー¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¡¢ÂÀ¤á¤Î¥Ù¥ë¥È¤È¤¤¤¦¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤Ç¡¢¶À±Û¤·¤Ë¥»¥ë¥Õ¥£ー¤ò»£±Æ¡£¥¹¥Þ¥Û¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿ÏÓ¤ÏÃÃ¤¨È´¤«¤ì¤¿¶ÚÆù¤¬¸«»ö¤Ç¡¢Ã¼Àµ¤Ê´éÎ©¤Á¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬ºÝÎ©¤Ã¤¿¡£
SNS¤Ç¤Ï¡ÖÏÓ¤Õ¤Ã¤È¤¤¡ª¡×¡Ö¤¤¤Ä¸«¤Æ¤â¶ÚÆù¤¹¤´ー¡ª¡×¡ÖÏÓ¤Î¶ÚÆù¥ä¥Ð¤Ã¡×¡Ö¥³¥Ä¥³¥Ä½ÐÍè¤Æ¤Ê¤¤¿Í¤ÎÏÓ¤¸¤ã¤Ê¤¤¾Ð¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÏÓ¤Î»Å¾å¤¬¤ê¡×¡ÖÈþ¿Í¤Ê´é¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö°ì¸«²ÚÔú¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤Ë¡Ä¡×¡Ö¼«Ê¬¤Ë¸·¤·¤¤¤Î¤â¤æ¤»¤é¤·¤¤¡×¡Ö¥¹¥Þ¥Û¥«¥ÐーÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Í¡×¤È¡¢Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¢£È¬ÌÚÍ¦À¬¡¢6·î10Æü¤Ë¥½¥í¥Ç¥Ó¥åー
È¬ÌÚ¤Ï6·î10Æü¤Ë¥½¥í¥Ç¥Ó¥åー¥·¥ó¥°¥ë¡ÖGAME CHANGER¡×¤òÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¡£¥Óー¥Ëー¤òÈï¤Ã¤¿»Ñ¤äY¥·¥ã¥Ä¡õ¥Í¥¯¥¿¥¤¥ë¥Ã¥¯¤Ê¤É¡¢SNS¤ÇÍÍ¡¹¤Ê»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£