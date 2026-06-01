5月のパフォーマンス・レビュー/6月の戦略ポートフォリオ

5月のパフォーマンス

5月の戦略ポートフォリオのパフォーマンスはベンチマークに劣後した。それでもコア30銘柄はTOPIXを上回った。ソフトバンクグループ（9984）とキオクシアホールディングス（285A）が入っていなくてTOPIX並みというのは健闘したほうだろう。

表1.5月のパフォーマンス出所：QUICKデータより筆者作成

いまのAI半導体株・一極集中相場では分散された戦略でベンチマークに勝つのは難しい。だからと言って自分のポートフォリオをAI半導体株に一極集中させるのはリスクを取り過ぎである。あくまで長期的な観点から戦略（銘柄）の分散を維持するべきだと思う。たとえば、一時は圧倒的にパフォーマンスが良かった高配当ストラテジーが足元ではまったく機能しないが、この戦略を見限るわけにはいかない。相場の潮目が来ていないだけで、早晩、復調するだろう。AI半導体株＝グロースの対極にある配当株＝バリューへの投資を継続することがポートフォリオの分散を図る観点から重要である。

6月の戦略ポートフォリオ

表2.高配当ストラテジーとCXストラテジーのパフォーマンス出所：QUICKデータより筆者作成表3.戦略ポートフォリオの累積リターン出所：QUICKデータより筆者作成グラフ1.戦略ポートフォリオの累積リターン出所：Quick AstraManagerよりマネックス証券作成

戦略の分散を図りながらも、ここはコンセントレーション（集中）を強める局面と判断し、コア30を中心に、高配当ストラテジー/CXから10銘柄程度を抽出して、50銘柄のポートフォリオ1本とする。そこにキオクシアを加える。ここからキオクシアを買って大丈夫かとの懸念があるかたは、こちらのレポートをご参照ください（5月22日付 ストラテジーレポート「キオクシアはまだまだ上がると見る理由」）。

表4.6月の戦略ポートフォリオ

広木 隆 マネックス証券 チーフ・ストラテジスト