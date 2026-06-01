◆プレッシャーが消える「驚きの考え方」

誰にでも、悩みや不安は尽きないもの。とくに寝る前、ふと嫌な出来事を思い出して眠れなくなることはありませんか。そんなときに心の支えになるのが、『精神科医Tomyが教える 1秒で不安が吹き飛ぶ言葉』（ダイヤモンド社）。ゲイであることのカミングアウト、パートナーとの死別、うつ病の発症――深い苦しみを経てたどり着いた、自分らしさに裏打ちされた説得力ある言葉の数々。心が沈んだとき、そっと寄り添い、優しい言葉で気持ちを軽くしてくれる“言葉の精神安定剤”。読めばスッと気分が晴れ、今日一日を少しラクに過ごせるはずです。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局・斎藤順）

「成功したい」と考えすぎ？

今日は「成功なんて捨てなさい」というテーマでお話ししたいと思います。

失敗するのが怖くて物事に手を出せなかったり、成功するか失敗するかが気になって極度に緊張してしまったりする方が結構いらっしゃいます。私自身もそういうことはあります。

しかし、よくよく考えてみると、そもそも「成功」や「失敗」という概念は存在しないのではないかと思うのです。「うまくいくかどうか」という目安はあるかもしれませんが、きっちりと「成功か失敗か」と分ける概念は実はないのではないでしょうか。だからこそ、「成功したい」と考えすぎるのは、少しナンセンスだと思うのです。

次の機会にそれをどう活かすか

成功や失敗を過剰に気にして緊張してしまう人は、人生が「その1回限りで終わってしまう」かのように捉えているのだと思います。

例えば、明日のイベントや発表を控えて「うまくいきますように」「失敗したくないな」とドキドキするかもしれません。もし本番でど忘れをしてしまったり、言い間違えたり、思ったようなパフォーマンスが出せなかったりしたら、当然悔しいでしょう。

しかし、その後も人生は続いていきます。ですから、「次の機会にそれをどう活かすか」を考えればいいだけのことなのです。

1回で区切るから緊張する

つまり、成功や失敗という考え方は、「その1回で区切る」からこそ、結果が気になってしまうに過ぎません。本当はその後も時間や人生は続いていくわけですから、1回の結果だけで区切る意味はないのです。

あくまで一つの目安でしかありません。そう考えると、「成功も失敗もそもそもない」と考える方が、人生にとっては大切ではないでしょうか。

逆に、たとえうまくいったとしても、そのまま永遠に成功し続けるわけではありません。たまたまうまくいったのは良いことですが、その後も人生は続きます。そこであぐらをかいて何もしなくなってしまえば、結局は良くない結果を招いてしまいます。

ですから、やはりその1回だけで区切って「成功するか、失敗するか」と深く悩むのはナンセンスなのです。そう考えると、少し緊張感も和らぐのではないでしょうか。

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