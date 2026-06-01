ソフトバンクグループ（ＳＢＧ）は３１日、フランスでＡＩ（人工知能）向けデータセンター（ＤＣ）を整備する計画を発表した。

投資額は最大７５０億ユーロ（約１３兆９０００億円）に上る見通しで、ＳＢＧにとって欧州で初めてとなる大規模なＡＩインフラ投資となる。

ＤＣの規模を示す総受電容量は、原子力発電所５基分に相当する５ギガ・ワットを見込む。計画では、第１段階として、２０３１年までに４５０億ユーロ（約８兆３０００億円）を投じ、仏北部の３地域に総受電容量３・１ギガ・ワットのＤＣを整備するとしている。

計画を進めるため、仏産業機器大手シュナイダーエレクトリックと提携して、仏北部の都市ダンケルクにＤＣ関連の設備を製造する拠点も整備する。両社の技術や調達網を活用し、欧州域内で関連設備の供給体制を構築する方針だ。

ＳＢＧはこれまでに、米オープンＡＩなどと連携した米国内でのＡＩインフラへの投資計画「スターゲート」や、複数の日米の企業による米オハイオ州での大規模ＤＣや発電設備の整備計画への参加を発表している。いずれの計画も、投資規模は総額５０００億ドル（約７９兆６０００億円）となっている。