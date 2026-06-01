3回までは無安打投球を披露

【MLB】ドジャース ー フィリーズ（日本時間1日・ロサンゼルス）

ドジャースの山本由伸投手は31日（日本時間6月1日）、本拠地フィリーズ戦に先発。5回1/3を投げて被安打4、2四死球10奪三振無失点のの快投を見せ、5勝目の権利を持って降板した。

初回はシュワーバー、ハーパーから見逃し三振を奪うなど3者凡退。2回、3回もテンポよく無得点に抑えた。

4回には2本の安打で2死一、二塁とされるも、ストットを左飛に打ち取ってピンチを凌いだ。5回も2安打を許すも、シュワーバーとターナーを連続三振に仕留めて無得点に封じた。

6回は先頭ハーパーに四球を与えて悔しそうな表情。続くマーシュを見逃し三振に仕留めたところで、降板を告げられた。快投を披露した山本に、場内のファンは拍手と大歓声を送った。10奪三振は今季最多となった。

後を受けたクラインは走者の生還を許さず、山本は無失点で今季11度目のマウンドを終えた。防御率は試合前の3.09から2.86に良化。降板時点でナ・リーグ防御率ランキングで8位となっている。

前回25日（同26日）の敵地ブルワーズ戦では7回を投げて被安打7、3奪三振1失点の好投で4勝目（4敗）を挙げていた。（Full-Count編集部）