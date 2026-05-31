

⽯橋⼼愛を演じる北⾥琉（C）カンテレ

北里琉が31日、７月20日スタートの月曜22時連続ドラマ「GTO」（カンテレ・フジテレビ系）に出演が決定した。主人公・鬼塚英吉（反町隆史）が担任を務める“私立誠進学園”1年B組の生徒、石橋心愛を演じる。

本作『GTO』は、藤沢とおるによる同名漫画が原作（講談社「週刊少年マガジンKC」刊）で、元暴走族の教師・鬼塚が、型破りな行動で生徒や学校の問題に体当たりでぶつかっていく学園ドラマだ。

この度、主人公・鬼塚英吉（反町隆史）が担任を務める“私立誠進学園”1年B組の生徒役全28名が発表された。

次世代を担う若手キャストが集結し、応募総数４００名を超える若き俳優陣が参加。書類審査を経て、最大４回にわたる選考オーディションを勝ち抜き、約３か月にわたる厳正な審査を経て選ばれた28名である。

その生徒の1人でもある石橋心愛を演じるのが北里琉。

『ケイジとケンジ、時々ハンジ。』（テレビ朝日系）でドラマデビューし、「Ray」専属モデルでもある北里だが、昨年7月期に放送された『僕達はまだその星の校則を知らない』では教師に淡い恋心を抱く女子高生を演じ話題となった。

物語の舞台となる１年B組は、クラスの一体感よりも個々の価値観を優先し、互いに干渉しない関係性が特徴。同じ教室にいながら、互いのことを深く知らず 、必要以上に干渉し合わない――“関心を持たない”世代のリアルを体現したクラスとして描かれる。