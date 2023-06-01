Snow Man渡辺翔太がリボンに囚われた妖精に 『anan』ピーターパンのエッセンスを取り入れた表紙＆グラビアで魅了
9人組グループ・Snow Manの渡辺翔太が、6月10日発売の女性グラビア週刊誌『anan』（マガジンハウス）の「呼吸と体幹」特集の表紙＆グラビアに登場する。芳根京子とW主演することで話題の舞台『ウェンディとピーターパン』に合わせたピーターパンのエッセンスを取り入れたファンタジックなフォトストーリー届ける。
【写真】ジュエリーの輝きをまとい…クールな表情を見せる渡辺翔太
過去6回ソロで表紙を飾ってくださった渡辺は、話題を呼んだ「愛とSEX」特集での妖艶な姿、「腸活の最適解」特集でのかわいすぎるぬいぐるみハグポーズ…さまざまな魅力を披露してきた渡辺が今回は“リボンに囚われた妖精”を彷彿（ほうふつ）させる姿で登場。上目遣いのちょっといじけたようにも見える表情に注目だ。
今回は渡辺が舞台で演じられるピーターパンの物語のエッセンスでもある「月夜」「永遠」「妖精」を撮影シーンに組み込んで撮影。「月夜」をテーマにしたシーンではランタンを手に“まだ見ぬ世界”へいざなうような表情を。
「永遠」をテーマにしたシーンでは大小さまざまなクマのぬいぐるみに囲まれながら、そこにダイブする少年のような無邪気さを、「妖精」をテーマにしたシーンでは花の合間から好奇のまなざしでこちらをのぞき込んだり、リボンに囚われいじけたような表情を見せるなど、渡辺の多面的な魅力が炸裂。ファンタジックな世界観から“生身の男”に戻り、ノースリーブと革グローブで魅せる精悍な姿もみどころだ。
インタビューでは、舞台にかける熱い想いのほか、自身の少年性と大人の割合についての自己分析、さらには特集にからめたSnow Man内での呼吸の合わせ方についての話題も。「“阿吽（あ・うん）の呼吸”には人間関係の構築が大事」と本人が話すよう、呼吸の話からいつの間にか、グループ愛の話へ。渡辺の、2026年の現在のしっかりと根差した“グループへの想い”が覗き見できるインタビューｔなっている。
スタイルなど見た目はもちろん、疲労改善や深い睡眠など体調全般に影響を及ぼす呼吸と体幹についての特集です。しっかり呼吸できているか？ 揺らぎない体幹はあるか？ のセルフチェックから、呼吸を意識したくびれ&美姿勢獲得のためのエクササイズ。ピラティス、ナイトヨガ、坐禅、大人のバレエ教室など気になる呼吸と体幹鍛えスポット取材まで、さまざまな形で健やかな呼吸とブレない体幹作りなどを特集。
開幕直前のサッカー北中米ワールドカップの日本代表の上田綺世、中村敬斗のスペシャルグラビアも。CLOSE UPではWEST.の神山智洋、JI BLUEの與那城奨、池崎理人（※崎＝たつさき）が登場する。※anan2499号は、通常版とふたつのスペシャルエディション同日発売。特集内容は同一。
【写真】ジュエリーの輝きをまとい…クールな表情を見せる渡辺翔太
過去6回ソロで表紙を飾ってくださった渡辺は、話題を呼んだ「愛とSEX」特集での妖艶な姿、「腸活の最適解」特集でのかわいすぎるぬいぐるみハグポーズ…さまざまな魅力を披露してきた渡辺が今回は“リボンに囚われた妖精”を彷彿（ほうふつ）させる姿で登場。上目遣いのちょっといじけたようにも見える表情に注目だ。
「永遠」をテーマにしたシーンでは大小さまざまなクマのぬいぐるみに囲まれながら、そこにダイブする少年のような無邪気さを、「妖精」をテーマにしたシーンでは花の合間から好奇のまなざしでこちらをのぞき込んだり、リボンに囚われいじけたような表情を見せるなど、渡辺の多面的な魅力が炸裂。ファンタジックな世界観から“生身の男”に戻り、ノースリーブと革グローブで魅せる精悍な姿もみどころだ。
インタビューでは、舞台にかける熱い想いのほか、自身の少年性と大人の割合についての自己分析、さらには特集にからめたSnow Man内での呼吸の合わせ方についての話題も。「“阿吽（あ・うん）の呼吸”には人間関係の構築が大事」と本人が話すよう、呼吸の話からいつの間にか、グループ愛の話へ。渡辺の、2026年の現在のしっかりと根差した“グループへの想い”が覗き見できるインタビューｔなっている。
スタイルなど見た目はもちろん、疲労改善や深い睡眠など体調全般に影響を及ぼす呼吸と体幹についての特集です。しっかり呼吸できているか？ 揺らぎない体幹はあるか？ のセルフチェックから、呼吸を意識したくびれ&美姿勢獲得のためのエクササイズ。ピラティス、ナイトヨガ、坐禅、大人のバレエ教室など気になる呼吸と体幹鍛えスポット取材まで、さまざまな形で健やかな呼吸とブレない体幹作りなどを特集。
開幕直前のサッカー北中米ワールドカップの日本代表の上田綺世、中村敬斗のスペシャルグラビアも。CLOSE UPではWEST.の神山智洋、JI BLUEの與那城奨、池崎理人（※崎＝たつさき）が登場する。※anan2499号は、通常版とふたつのスペシャルエディション同日発売。特集内容は同一。