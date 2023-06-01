宇多田ヒカル×甲本ヒロト、異色コラボレーションが実現 「パッパパラダイス」新バージョン発表
宇多田ヒカルが甲本ヒロトとコラボレーションし、楽曲「パッパパラダイス feat.甲本ヒロト」を制作したことが発表された。6月24日発売の「パッパパラダイス」7インチアナログレコード盤に収録される。
【写真】かっこいい…！甲本ヒロトのバイクのうしろに乗る宇多田ヒカル
「パッパパラダイス」は5月6日に配信され、アニメ『ちびまる子ちゃん』のエンディング主題歌のほか『綾鷹』CMソングにも起用されている話題曲。配信ランキングやラジオオンエアなどで上位にランクインし、SNS上でも盛り上がりを見せている。
今回発表されたのは、日本を代表するロックボーカリストをゲストに迎えた「パッパパラダイス feat. 甲本ヒロト」のリリース。異色のコラボレーションは宇多田サイドから甲本へのオファーで実現したという。
また、「パッパパラダイス」7インチアナログレコード盤のデジタル版となる配信EPが、6月24日より各配信サイトおよびストリーミングサービスでリリースされることも決定した。配信予約キャンペーンもスタートし、「オリジナルステッカー」や「オリジナル待ち受け画像」がプレゼントされる。
■『パッパパラダイス』7インチアナログ盤
6月24日（水）リリース
収録曲：
SIDE A パッパパラダイス feat. 甲本ヒロト
SIDE B パッパパラダイス
■『パッパパラダイス』配信EP
6月24日（水）リリース
収録曲：
パッパパラダイス feat. 甲本ヒロト
パッパパラダイス
パッパパラダイス （Instrumental）
【写真】かっこいい…！甲本ヒロトのバイクのうしろに乗る宇多田ヒカル
「パッパパラダイス」は5月6日に配信され、アニメ『ちびまる子ちゃん』のエンディング主題歌のほか『綾鷹』CMソングにも起用されている話題曲。配信ランキングやラジオオンエアなどで上位にランクインし、SNS上でも盛り上がりを見せている。
また、「パッパパラダイス」7インチアナログレコード盤のデジタル版となる配信EPが、6月24日より各配信サイトおよびストリーミングサービスでリリースされることも決定した。配信予約キャンペーンもスタートし、「オリジナルステッカー」や「オリジナル待ち受け画像」がプレゼントされる。
■『パッパパラダイス』7インチアナログ盤
6月24日（水）リリース
収録曲：
SIDE A パッパパラダイス feat. 甲本ヒロト
SIDE B パッパパラダイス
■『パッパパラダイス』配信EP
6月24日（水）リリース
収録曲：
パッパパラダイス feat. 甲本ヒロト
パッパパラダイス
パッパパラダイス （Instrumental）