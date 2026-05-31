俳優の妻夫木聡（45）が31日、自身のインスタグラムを更新。この日、東京ドームで5大ドームツアーの最終公演を行い、グループとしての活動を終了する嵐へメッセージを送った。

ツアーグッズのTシャツを着用し、5人の写真を指さす自身のショットを投稿。「#arashi」「#嵐」とハッシュタグを添え、「ありがとう 本当に本当にお疲れ様でした 最後の最後まで愛に溢れた嵐でした またどこかで会えたらいいなぁ」と最終公演を見届けたことを明かした。

同じTシャツを着た俳優・佐藤隆太と笑顔のショットも公開。佐藤は自身のインスタグラムのストーリーズに「本当にお疲れ様でした 今までたくさんの刺激を与えて貰って たくさんの夢を見させて貰ったよ 本当にありがとう 僕らの時代の代表でしたね 一緒にいられることを心から誇りに思います ホッとひと息ついて下さい そしてまた新しいカタチで 皆んなに笑顔を届けて下さい！Viva！ARASHI!!」と投稿した。

妻夫木と佐藤は嵐の櫻井翔の親友として知られ、TBSドラマ「木更津キャッツアイ」で共演。TBS「櫻井・有吉THE夜会」では「親友3人旅」企画も度々放送されている。

フォロワーからは「妻夫木くん優しい 大親友2人の声援。。翔くん嬉しかったでしょうね」「素敵すぎます 翔君も、めちゃ喜びますね また、共演してほしい」「感動 妻夫木くんが投稿してくれて嬉しいです！本当に最高のライブでした！」「翔くんの大ファンの2人だ」などのコメントが続々と寄せられている。