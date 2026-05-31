サッカー・キリンチャレンジ杯 日本―アイスランド（３１日・国立競技場）――ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会の壮行試合で、日本（世界ランキング１８位）はアイスランド（同７５位）を１―０で下した。

日本は前半、相手を攻めあぐねたものの、後半は主導権を握り、８７分に途中出場の小川（ＮＥＣナイメヘン）のゴールで均衡を破った。日本は２日にメキシコへ出発し、事前合宿を行った後、ベースキャンプ地の米ナッシュビルへ移動。１４日（日本時間１５日）に１次リーグ初戦のオランダ戦に臨む。（世界ランキングは４月１日現在）

積極的に攻撃に絡む

２度目のＷ杯代表に選ばれた田中が、負傷で代表から外れた三笘の背番号「７」をつけて先発。「仲間の分も」とばかりに、ピッチ上で躍動した。

１５分頃には上田に好パスを送ると、その後も相手の攻撃の芽を摘んでからの素早いターンでチャンスを演出。得点にはならなかったものの、得意のミドルも放った。後半途中に交代するまで攻守のバランスを取るだけではなく、積極的に攻撃に絡んだ。

幼なじみで、Ｊ１川崎でもともにプレーをした１学年上の三笘とは、けがをした時も代表発表の時も電話で話をした。「彼の思いも、とかは口にできないけど、『お前しかいないよ』と言われた。背番号がプレーするわけではないけど、やれることをやれればいい」。前回大会のような２人のコンビプレーは残念ながら見られないが、三笘の無念の思いを胸に、今回のＷ杯でも熱いプレーを見せてくれそうだ。（荒井秀一）

遠藤航・冨安健洋が先発

森保監督が前日の記者会見で語っていた通り、故障明けの選手が先発に名を連ねた。２月に左足を負傷して手術した遠藤は実戦復帰を果たし、果敢な守備を披露するなどして前半終了時点で退き、「もう少し長くプレーできれば良かったが、さらにコンディションを上げていきたい」。度重なるけがで代表から離れていた冨安も約２年ぶりに出場し、「もっともっと良くなると思う。初戦に向けて（状態を）上げていきたい」と力を込めた。

小川航基、代表１５戦で１１発

終盤まで続いた重苦しい空気を振り払ったのは、後半から出場した小川だった。８７分、菅原の右サイドからのクロスに対し、ゴール前で相手ＤＦのマークを外して得意の頭で合わせたシュートは、左ポストに当たってゴールに吸い込まれた。代表通算１５試合目で１１点目となるゴールで勝利をたぐり寄せ、「あれが自分のストロングポイント。それを証明できて良かった」と胸を張った。