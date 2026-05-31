2026年6月の12星座占いです。この時期どんなことが起こるのか、西洋占星術でひも解きながら、「恋愛＆対人運」をランキング形式でお届けします。※画像：Shutterstock.com

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占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年6月の「恋愛＆対人運」をランキング形式でご紹介します。1位に輝くのは、どの星座？ そして、あなたの生まれ星座には、どんな幸せが待っているでしょう？

1位：うお座（2月19日〜3月20日生まれ）

相思相愛で惹かれ合うでしょう。

よい出会いがあり、互いに気になって仕方がない存在になるはず。さくっと誘ってしまえば、話はトントン拍子にまとまっていきます。素直さ、率直さがカギになるので、気持ちをストレートに伝えていくといいでしょう。

社交は、刺激的な関係が活性化しそう。同じ目標を目指す相手、いわゆるライバルと気持ちが通じ合う場面が巡ってきます。闘志をたたえ合い、苦労を分かち合うことで、かけがえのない親友になれそう。職場では、仕切って！

2位：やぎ座（12月22日〜1月19日生まれ）

成就のサイン。

恋は形を求めて動き、交際開始、婚約、結婚へと関係がステップアップしていきそう。人のセッティングでも、良縁が動きます。カジュアルに紹介をしてもらったり、お見合いや婚活パーティーへの参加でも、ピンとくる出会いがあるでしょう。

好感度の高さが決め手になるため、気になる異性だけでなく、周りの人への気遣いも忘れずに。いい人ムーブで、上質なご縁を手に入れましょう。

社交は、甘え上手になって。人を頼ると、不思議と喜ばれるはず。

3位：おひつじ座（3月21日〜4月19日生まれ）

団結のサイン。

同じ志で働ける仲間、1つの夢を一緒に追いかける同志など、心強いつながりが生まれそう。あなたが人と人とをつなぐ潤滑油のように動くといいみたい。相談を持ち掛けたり、誰かの問題を共に解決したりするうちに、いざとなると頼れ、助け合える理想のユニットとなっていくでしょう。

恋愛は、家庭的な温かさが求められています。意識して、一歩踏み込んで、身内のように付き合ってみて。いたわりの言葉、先回りのサービスなどが、うまくハマっていくはず。

4位：てんびん座（9月23日〜10月23日生まれ）

期待が信頼に、信頼が信用に変わっていく1カ月です。

何事も真摯（しんし）に対応することで、あなたの人柄が伝わっていくでしょう。

恋愛では少し硬い印象を与えやすいのですが、二度三度と会ううちに打ち解けるはず。デートは、古都へ。

5位：かに座（6月22日〜7月22日生まれ）

人気が高まって、応援団ができそう。

ファンサービスを心掛けていくと、さらにうれしいサポートを受けられそう。

恋は、遠慮は無用。ちょっと強引にグイグイいくと、あなたのペースに。ハイスペックな異性は、雑な扱いが意外に効きそう。

6位：ふたご座（5月21日〜6月21日生まれ）

よい気付きが得られそう。

人それぞれのやり方、考え方に触れることで、自分の本当の気持ち、やりたいことが見えてくるはず。参考意見としていろいろ聞いていきましょう。

恋は、「ここに行きたい」「こうしたい」と積極的にリードして。

7位：しし座（7月23日〜8月22日生まれ）

以心伝心。

その場のムードや話の流れで、あなたの立場や思いを分かってくれる人が現れて、大いに助かるでしょう。あなたも、気が付く範囲で配慮していくと、喜ばれます。

恋は、モテ期へ。1人に絞らず、チヤホヤを楽しんで。

8位：さそり座（10月24日〜11月22日生まれ）

オープンマインドで、人と向き合えるでしょう。

来る者拒まずのスタイルが、付き合いやすいと評判になりそう。

恋は、互いに励まし合える関係へ。仕事や勉強の進捗（しんちょく）をシェアすることで、意欲を高めてくれる人が理想のパートナーに。

9位：みずがめ座（1月20日〜2月18日生まれ）

サポート＆フォローの名人を目指しましょう。

細かいところまで気が回り、スマートなアフターケアができるはず。場をとりなしたり、人と人との仲介をしたりするのもいい感じ。

恋は、条件を緩めて。スペックよりも、人柄、波長をチェックして。

10位：おとめ座（8月23日〜9月22日生まれ）

公私混同がツキを招く1カ月。

仕事相手でも、プライベートな話をしてみたり、遊び仲間ともビジネス企画を立てたりするといいみたい。年齢差のある人との交流からも、多くを学べそう。

恋は、定番デートへ。将来のほのめかしも有効です。

11位：おうし座（4月20日〜5月20日生まれ）

社交が活性化し過ぎて、自分の時間が削られてしまうかも？

誰かと一緒にいる間は楽しく過ごせますが、1人になると、ドッと疲れが出てしまいそう。ほどよいところで切り上げて、バランスを取りましょう。

恋は、気楽な誘いで前進します。

12位：いて座（11月23日〜12月21日生まれ）

過去が美化されやすい時。

昔の恋を懐かしんで、進行形の恋のアラが気になりそう。でも、あの頃とあなた自身も変わっているのでは？ 気持ちをリセットすることで、関係が好転するはず。

社交は、狭く深く。じっくりと付き合って。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)