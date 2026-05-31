2026年6月の運勢ランキング！「恋愛＆対人運」1位に輝くのはどの星座？【章月綾乃が占う今月の運勢】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年6月の「恋愛＆対人運」をランキング形式でご紹介します。1位に輝くのは、どの星座？ そして、あなたの生まれ星座には、どんな幸せが待っているでしょう？
よい出会いがあり、互いに気になって仕方がない存在になるはず。さくっと誘ってしまえば、話はトントン拍子にまとまっていきます。素直さ、率直さがカギになるので、気持ちをストレートに伝えていくといいでしょう。
社交は、刺激的な関係が活性化しそう。同じ目標を目指す相手、いわゆるライバルと気持ちが通じ合う場面が巡ってきます。闘志をたたえ合い、苦労を分かち合うことで、かけがえのない親友になれそう。職場では、仕切って！
恋は形を求めて動き、交際開始、婚約、結婚へと関係がステップアップしていきそう。人のセッティングでも、良縁が動きます。カジュアルに紹介をしてもらったり、お見合いや婚活パーティーへの参加でも、ピンとくる出会いがあるでしょう。
好感度の高さが決め手になるため、気になる異性だけでなく、周りの人への気遣いも忘れずに。いい人ムーブで、上質なご縁を手に入れましょう。
社交は、甘え上手になって。人を頼ると、不思議と喜ばれるはず。
同じ志で働ける仲間、1つの夢を一緒に追いかける同志など、心強いつながりが生まれそう。あなたが人と人とをつなぐ潤滑油のように動くといいみたい。相談を持ち掛けたり、誰かの問題を共に解決したりするうちに、いざとなると頼れ、助け合える理想のユニットとなっていくでしょう。
恋愛は、家庭的な温かさが求められています。意識して、一歩踏み込んで、身内のように付き合ってみて。いたわりの言葉、先回りのサービスなどが、うまくハマっていくはず。
何事も真摯（しんし）に対応することで、あなたの人柄が伝わっていくでしょう。
恋愛では少し硬い印象を与えやすいのですが、二度三度と会ううちに打ち解けるはず。デートは、古都へ。
ファンサービスを心掛けていくと、さらにうれしいサポートを受けられそう。
恋は、遠慮は無用。ちょっと強引にグイグイいくと、あなたのペースに。ハイスペックな異性は、雑な扱いが意外に効きそう。
人それぞれのやり方、考え方に触れることで、自分の本当の気持ち、やりたいことが見えてくるはず。参考意見としていろいろ聞いていきましょう。
恋は、「ここに行きたい」「こうしたい」と積極的にリードして。
その場のムードや話の流れで、あなたの立場や思いを分かってくれる人が現れて、大いに助かるでしょう。あなたも、気が付く範囲で配慮していくと、喜ばれます。
恋は、モテ期へ。1人に絞らず、チヤホヤを楽しんで。
来る者拒まずのスタイルが、付き合いやすいと評判になりそう。
恋は、互いに励まし合える関係へ。仕事や勉強の進捗（しんちょく）をシェアすることで、意欲を高めてくれる人が理想のパートナーに。
細かいところまで気が回り、スマートなアフターケアができるはず。場をとりなしたり、人と人との仲介をしたりするのもいい感じ。
恋は、条件を緩めて。スペックよりも、人柄、波長をチェックして。
仕事相手でも、プライベートな話をしてみたり、遊び仲間ともビジネス企画を立てたりするといいみたい。年齢差のある人との交流からも、多くを学べそう。
恋は、定番デートへ。将来のほのめかしも有効です。
誰かと一緒にいる間は楽しく過ごせますが、1人になると、ドッと疲れが出てしまいそう。ほどよいところで切り上げて、バランスを取りましょう。
恋は、気楽な誘いで前進します。
昔の恋を懐かしんで、進行形の恋のアラが気になりそう。でも、あの頃とあなた自身も変わっているのでは？ 気持ちをリセットすることで、関係が好転するはず。
社交は、狭く深く。じっくりと付き合って。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
1位：うお座（2月19日〜3月20日生まれ）相思相愛で惹かれ合うでしょう。
よい出会いがあり、互いに気になって仕方がない存在になるはず。さくっと誘ってしまえば、話はトントン拍子にまとまっていきます。素直さ、率直さがカギになるので、気持ちをストレートに伝えていくといいでしょう。
2位：やぎ座（12月22日〜1月19日生まれ）成就のサイン。
恋は形を求めて動き、交際開始、婚約、結婚へと関係がステップアップしていきそう。人のセッティングでも、良縁が動きます。カジュアルに紹介をしてもらったり、お見合いや婚活パーティーへの参加でも、ピンとくる出会いがあるでしょう。
好感度の高さが決め手になるため、気になる異性だけでなく、周りの人への気遣いも忘れずに。いい人ムーブで、上質なご縁を手に入れましょう。
社交は、甘え上手になって。人を頼ると、不思議と喜ばれるはず。
3位：おひつじ座（3月21日〜4月19日生まれ）団結のサイン。
同じ志で働ける仲間、1つの夢を一緒に追いかける同志など、心強いつながりが生まれそう。あなたが人と人とをつなぐ潤滑油のように動くといいみたい。相談を持ち掛けたり、誰かの問題を共に解決したりするうちに、いざとなると頼れ、助け合える理想のユニットとなっていくでしょう。
恋愛は、家庭的な温かさが求められています。意識して、一歩踏み込んで、身内のように付き合ってみて。いたわりの言葉、先回りのサービスなどが、うまくハマっていくはず。
4位：てんびん座（9月23日〜10月23日生まれ）期待が信頼に、信頼が信用に変わっていく1カ月です。
何事も真摯（しんし）に対応することで、あなたの人柄が伝わっていくでしょう。
恋愛では少し硬い印象を与えやすいのですが、二度三度と会ううちに打ち解けるはず。デートは、古都へ。
5位：かに座（6月22日〜7月22日生まれ）人気が高まって、応援団ができそう。
ファンサービスを心掛けていくと、さらにうれしいサポートを受けられそう。
恋は、遠慮は無用。ちょっと強引にグイグイいくと、あなたのペースに。ハイスペックな異性は、雑な扱いが意外に効きそう。
6位：ふたご座（5月21日〜6月21日生まれ）よい気付きが得られそう。
人それぞれのやり方、考え方に触れることで、自分の本当の気持ち、やりたいことが見えてくるはず。参考意見としていろいろ聞いていきましょう。
恋は、「ここに行きたい」「こうしたい」と積極的にリードして。
7位：しし座（7月23日〜8月22日生まれ）以心伝心。
その場のムードや話の流れで、あなたの立場や思いを分かってくれる人が現れて、大いに助かるでしょう。あなたも、気が付く範囲で配慮していくと、喜ばれます。
恋は、モテ期へ。1人に絞らず、チヤホヤを楽しんで。
8位：さそり座（10月24日〜11月22日生まれ）オープンマインドで、人と向き合えるでしょう。
来る者拒まずのスタイルが、付き合いやすいと評判になりそう。
恋は、互いに励まし合える関係へ。仕事や勉強の進捗（しんちょく）をシェアすることで、意欲を高めてくれる人が理想のパートナーに。
9位：みずがめ座（1月20日〜2月18日生まれ）サポート＆フォローの名人を目指しましょう。
細かいところまで気が回り、スマートなアフターケアができるはず。場をとりなしたり、人と人との仲介をしたりするのもいい感じ。
恋は、条件を緩めて。スペックよりも、人柄、波長をチェックして。
10位：おとめ座（8月23日〜9月22日生まれ）公私混同がツキを招く1カ月。
仕事相手でも、プライベートな話をしてみたり、遊び仲間ともビジネス企画を立てたりするといいみたい。年齢差のある人との交流からも、多くを学べそう。
恋は、定番デートへ。将来のほのめかしも有効です。
11位：おうし座（4月20日〜5月20日生まれ）社交が活性化し過ぎて、自分の時間が削られてしまうかも？
誰かと一緒にいる間は楽しく過ごせますが、1人になると、ドッと疲れが出てしまいそう。ほどよいところで切り上げて、バランスを取りましょう。
恋は、気楽な誘いで前進します。
12位：いて座（11月23日〜12月21日生まれ）過去が美化されやすい時。
昔の恋を懐かしんで、進行形の恋のアラが気になりそう。でも、あの頃とあなた自身も変わっているのでは？ 気持ちをリセットすることで、関係が好転するはず。
社交は、狭く深く。じっくりと付き合って。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)