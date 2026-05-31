金子駆大が逃げ切り欧州初優勝「まさか優勝できるとは」 日本勢史上7人目の快挙
＜オーストリア・アルペン・オープン 最終日◇31日◇キッツビュール・シュヴァルツゼーGC（オーストリア）◇6822ヤード・パー70＞DPワールド（欧州）ツアーの最終ラウンドが行われ、単独首位から出た金子駆大（こうた）が5バーディ・2ボギーの「67」のプレーでトータル18アンダーまで伸ばし、欧州ツアー初優勝を飾った。
【動画】おめでとう！ 勝利を手繰り寄せた16番チップインバーディ
1打リードの首位で最終日最終組入り。3番でボギーが先行し、前半をイーブンパーで折り返した。10番パー5で2打目をグリーン脇まで運び、3打目を寄せてバーディ。12番、13番パー3と連続バーディを奪い、再び一歩リードした。ここで雷雲接近により1時間10分の中断。再開後の15番ではボギーを叩いたが、直後16番パー3でチップインバーディを奪い、これが勝利を手繰り寄せる一打になった。最終18番パー3ではティショットが奥のスプリンクラーに大きく跳ねたが、アプローチを寄せて60センチのウイニングパットを丁寧に沈めて、力強くガッツポーズした。ホールアウト後には笑顔。「本当に信じられない気持ち。まさか優勝できると思っていなかったです。（16番アプローチは）打った瞬間は強いと思いました。たくさんのギャラリーと温かい声援がすごく自分の力になりました」と喜びを表現した。2003年生まれで、ルネサンス豊田高3年時に受験したプロテストで一発合格。25年「関西オープン」で初優勝を飾り、同年2勝を挙げて賞金王に輝いた。今季はその資格で欧州ツアーに参戦。ルーキーイヤーでこれが12試合目だった。日本勢の欧州ツアー制覇は青木功、松山英樹、久常涼、星野陸也、中島啓太、桂川有人に続き、7人目の快挙となった。2打差の2位タイにデイビス・ブライアント（米国）とリカルド・ゴウベイア（ポーランド）が並んだ。桂川有人は「64」、星野陸也は「65」と伸ばし、ともにトータル10アンダー・26位タイで終えた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
おめでとう！ オーストリア・アルペンOP最終結果
金子駆大 プロフィール
金子駆大は昨年日本ツアー賞金王 クラブセッティング【写真】
プロゴルファーの小祝さくらと桂川有人が24年に結婚していた ともに27歳、“黄金世代”のビッグカップル
＜LIVE＞原英莉花ら出場 “全米前哨戦”のスコア速報中！
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