B′z、日テレ系サッカーテーマソング「完全無欠」発表「勇気と希望を見せてくれる選手たちに大きな拍手を」【コメント全文】
B'zが、サッカーの祭典『FIFAワールドカップ2026』の日本テレビ系サッカーテーマソング「完全無欠」を発表した。
【写真】激闘を繰り広げる日本代表
新曲「完全無欠」は、「2026日本テレビ系サッカーテーマソング」として『FIFAワールドカップ2026』を彩るために書き下ろされた。選手たちが挑む夢、背負う思い、抱える苦しみなど勝敗を超えた先にある真理と、フィールドに刻まれる情熱、そこから生まれる愛を歌い上げた1曲となっている。
同局の今大会中継テーマは「すべての夢を、ゴールにつなげ」。勇気と希望を見せてくれる選手たちの激闘と、その先にある勝敗を超えた人間ドラマが繰り広げられる今大会を“完全無欠”なサウンドとともに熱く盛り上げていく。そして、“森保ジャパン”の目指す「最高の景色」、“夢”のFIFAワールドカップ優勝への挑戦、世界中のスーパースターたちも渇望する“夢”のワールドカップトロフィー、すべてをかけて挑む夢舞台の瞬間ひとつひとつの魅力を最大限伝える。
日本の決勝トーナメント進出のカギとなるグループステージ第2戦、メキシコ・モンテレイで行われるチュニジアとの試合や世界のベスト４がそろう準決勝を含む、15試合を同局系で全国生中継する。
【B'zコメント】
勝つことが第一の使命とされる巨大な大会ではありますが、この現実を生きていく中で、勝敗の分かれ目のさらに先で、人と人がつながりあえる世界であってほしいという願いを込めずにはいられませんでした。私たちに勇気と希望を見せてくれる選手たちに大きな拍手を送ります。
【写真】激闘を繰り広げる日本代表
新曲「完全無欠」は、「2026日本テレビ系サッカーテーマソング」として『FIFAワールドカップ2026』を彩るために書き下ろされた。選手たちが挑む夢、背負う思い、抱える苦しみなど勝敗を超えた先にある真理と、フィールドに刻まれる情熱、そこから生まれる愛を歌い上げた1曲となっている。
日本の決勝トーナメント進出のカギとなるグループステージ第2戦、メキシコ・モンテレイで行われるチュニジアとの試合や世界のベスト４がそろう準決勝を含む、15試合を同局系で全国生中継する。
【B'zコメント】
勝つことが第一の使命とされる巨大な大会ではありますが、この現実を生きていく中で、勝敗の分かれ目のさらに先で、人と人がつながりあえる世界であってほしいという願いを込めずにはいられませんでした。私たちに勇気と希望を見せてくれる選手たちに大きな拍手を送ります。