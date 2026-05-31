お笑いタレント明石家さんま（70）が、30日放送のMBSラジオ「ヤングタウン土曜日」（土曜後10・00）に出演し、ショートスリーパーになった原因を自己分析した。

村上ショージの持ちネタ「何を言う〜！」が、さんまと麻雀をしていた時に生まれたとの昔話をトークした。

当時のさんまは超多忙な中でも、遊びを忘れていなかったという。「ジミー（大西）に新聞を読ませて、横で俺らが麻雀をやって、朝6時になると、“（草）野球、行こうか？”って」。ショージも「仮眠言うても、30分くらい。そのまま寝ない状態で、野球だから」と続いた。

もちろん、遊びの前後には仕事が。さんまは「その前に東京で仕事をして、（大阪で）『ヤングタウン』に向かって」と話した。その後、よく通っていた飲食店での食事を挟み、「帰って麻雀をするという…」と説明した。

麻雀、草野球、そしてすぐにさんまは東京へ。そんな生活を続けていたという。「もう考えられへん。ホントに考えられない」。普段から3時間ほどしか寝ないショートスリーパーだと明かしているが、「そのくせが付いてしまって、寝られない男になってしまったとは思うんだけど、そういう生活をずっとやってたから」と自己分析していた。

多忙ゆえ、時には大阪で小休止したい時もあったという。ところが、そうもいかない事情が。「大阪に帰ってきて、大阪で休もうかと思うと、こいつらが改札口のところで5人で待ってる。“ご飯食べに行きたい”言うからやなあ…。“腹減った”って、ピイピイピイピイ、小鳥のように」と、当時を懐かしんでいた。