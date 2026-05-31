実力と美貌、そしてカリスマ性を併せ持つ“小悪魔”金髪美女レスラーのプライベートショットが話題に。まるで女優のオフショットのような“空港スタイル”でファンを魅了した。

【画像】小悪魔金髪美女、“スウェットでも美しい”空港ファッション

WWEスーパースターのリヴ・モーガンが31日、自身のX（旧ツイッター）を更新。欧州ツアーに向け旅立つ直前の“空港ファッション”自撮りを公開した。

投稿には言葉の代わりに、ただ一文字「飛行機」の絵文字だけが添えられており、これから始まる長旅への高揚感を漂わせている。公開された写真は今週からスタートしたWWE欧州ツアーに合流する直前の、空港内での一コマとみられ、ラルフローレンのネイビーのキャップを深くかぶり、黒縁メガネにグレーのタンクトップ、そしてラフなスウェットパンツを合わせたコーディネートは、まるで海外セレブのプライベートショットを彷彿とさせる洗練されたカジュアルスタイルだ。

しかし、そのリラックスした装いの中でも、タンクトップから大胆に露出された腕には、一目でトップアスリートと分かる強靭な筋肉がしっかりと垣間見え、美しさと力強さを兼ね備えた彼女ならではのオーラを放っている。

現世界女子王者として絶大な人気とヒールとしての圧倒的な存在感を誇るリヴ。ヨーロッパのファンにとっても彼女の襲来は最大の関心事でありの1つであり、この1枚の投稿が公開されるや否や、あっという間に1万件以上の“いいね”が押されるなど、世界中のタイムラインが瞬く間に熱狂に包まれた。

この投稿に対し、現地到着を心待ちにするヨーロッパのファンからは、「ゴージャスだ」「イタリアにはこないの？」「あなたを見るのが待ちきれない！」「スウェット姿なのにセクシーで美しい」などと熱い反響が寄せられている。

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