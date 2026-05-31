8万人以上が詰めかけた東京競馬場に、人気朝ドラ女優と長身イケメン俳優が登場。中継でも紹介されると、その圧倒的オーラがSNSでも話題となった。

【映像】「可愛すぎる」“競馬の祭典”に登場した人気朝ドラ女優と長身イケメン俳優

俳優の竹内涼真さんと見上愛さんが、31日に開催された競馬の祭典・G1日本ダービー（東京優駿）を彩った。

JRA年間プロモーションキャラクターを務める竹内さんと見上さんは、3歳馬の頂点を決める競馬の最高峰レース、日本ダービーのプレゼンターとして東京競馬場に来場した。レース直前にその姿が映し出されると、竹内さんは胸内ポケットから複数の馬券を取り出し、購入をアピール。見上さんも笑顔で手を振って声援に応えた。

現在放送中のNHK連続テレビ小説『風、薫る』のヒロインを務める見上さんと、長身が際立つ竹内さんのツーショットに、ファンはSNS上で、「竹内涼真＆見上愛が降臨した」「めっちゃイケメン」「見上愛さん可愛すぎる」「お二方とも爽やか」「竹内涼真 馬券買ってて草」などと反応し、盛り上がりを見せた。

2人は、松山弘平騎手が騎乗した1番人気のロブチェンが勝利したレース後、表彰式に出席。関係者にトロフィーなどを授与した後、松山騎手を含めて記念撮影した。その姿にも、「竹内涼真 松山弘平 見上愛の並び絵になりすぎ」などの声が上がっていた。

（ABEMA『ABEMA de グリーンチャンネル』）