創業52周年を迎えるセブン−イレブン・ジャパン（東京都千代田区）が人気商品を値段そのままで50％以上増量した「感謝盛り」シリーズ第2弾となる6商品を、6月1日まで販売中です。

【画像】ラストチャンス…！ すごくでっかい「50％以上増量」商品を全部見る！（7枚）

「満足感すごい」「めっちゃおいしい」増量商品に絶賛の声

「感謝盛り」シリーズ第2弾は、牛肉・ご飯を増量した「つゆまで旨（うま）い 牛丼」（645円、以下、税込み）、とろろ・麺・つゆを増量した「濃厚だし割りとろろの冷しぶっかけそば」（529円）、パン・ソーセージ・チェダーチーズを増量した「ソーセージエッグマフィン」（311円）、全体量1.5倍の「チョコクリームのふわもちちぎりパン」（170円）、全体量約2.5倍の「かじるニューヨークチーズケーキ」（291円）、ご飯を増量した「塩むすび」（156円）がラインアップ。

SNS上では、「牛丼とは思えない容器に入っててちゃんと多めでよい」「セブンのとろろそば食べたけど満足感すごい。先週増量牛丼食べたけど、とろろのおかげかこっちのがお腹にたまる感じがする」「マフィン分厚くて食べ応えあった！」「増量ちぎりパン、長すぎてオモロかったから買っちゃった」「増量キャンペーン満喫中。圧倒的ナンバーワンはチーズケーキだな」「塩むすび入ってるのなめてんのかと思ってたけど、食ったらめっちゃおいしくて草。すみませんでした」「終わらないでくれと祈ってる」と、キャンペーンを楽しむ様子が多数投稿されています。

セブン−イレブンは1974年5月15日に国内で営業を開始。「感謝盛り」シリーズは「創業感謝祭」の一環として、5月12日から展開されています。