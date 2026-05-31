伝説の大食い「K.カズミ」水ダウ放送から丸5年…ざるそば82段の舞台となった「サガミ」まさかの急成長を遂げていた

「K.カズミ」という人物をご存じだろうか。そもそもは2010年代、ネットサービス「Yahoo!知恵袋」にのみ、その存在が確認された、ある種の“都市伝説”として語られていた女性である。

なぜ彼女がネット上で話題を集めたのか。ひとつには、その“身体的特徴”と、語られる“怪力”エピソードの数々があまりに現実離れしていたからだ。曰く「身長2m13cm、体重222.6kg、足のサイズ33.5cm」「通常のトイレの便座に座ると割れてしまう」「トランプ54枚を素手で引きちぎる」「中華鍋を握りつぶす」などなど……。

だが、彼女を世に知らしめた特徴がもうひとつある。それが、著名なフードファイター、大食いタレントらをもしのぐ“大食い”の実績であった。ざるそば食べ放題「82段」――今回取り上げるのは、伝説のK.カズミが大記録をつくった場所、和食レストランチェーン「和食麺処サガミ」である。

水ダウの特集で全国的に有名に

それまで「K.カズミ」は、あくまでネット由来の都市伝説的な女性として、知る人ぞ知る存在であった。そんな彼女が一躍、世間の注目を集めることになったのは、今からちょうど5年前となる2022年6月1日のこと。TBS系バラエティ番組『水曜日のダウンタウン』が「伝説の女“K.カズミ”の真相に迫る」という企画を放送したことがきっかけだった。

先に同番組内の結論から伝えると、《ざるそば82段の記録をもつK.カズミという人物は存在するが、上述した体格、怪力エピソードを持つような女性ではなく、ネット上の人物は偽物》としている。ただ、顔を隠してテレビ出演を果たしたK.カズミと名乗る人物に対して、放送終了後、ネット上では「本当に本人なのか？」「やらせでは？」と議論を呼ぶ形となった。

話を戻そう。いずれにせよK.カズミの真偽は定かではないが、番組を通して明らかになったのは、上場企業でもある株式会社サガミホールディングスが運営する「和食麺処サガミ」（以下、「サガミ」）は、K.カズミがざるそば82段を食した、と公式に認めているという点だ。

同チェーンでは、毎月月末の一日だけ「晦日そば」という、制限時間90分のざるそば食べ放題メニュー（税込2090円）が用意されている。ちなみに「サガミ」は数ある和食メニューの中でも、特にそばにこだわっており、毎日店頭に設置してある石臼でそば粉を挽き、その粉を朝夕2回に分けて店舗内で製麺。注文のたびに湯がいているという。

そんな「サガミ」の代名詞とも言える、ざるそばの食べ放題。ではK.カズミが達成したという82段という記録はどれほどインパクトのあるものなのだろうか。

「ざるそば82段」＝驚異の13kgオーバー

「サガミ」によれば、ざるそば食べ放題を実施する背景としてこのように説明している。〈外食におけるそばのリーディングカンパニーであり、そばを世界に広げることを主要な経営課題の一つと位置付けております。そばの認知度向上を図るべく、国内外にて『そば食べ放題』を実施しております。〉

その方針の下、食べ放題の記録を男性の部・女性の部・シニアの部という形に分けて取り続けているそうだが、その女性の部で堂々1位を誇るのが、K.カズミが記録した82段（83段という指摘もある）というわけだ。

なお同チェーンによれば、そば1段あたりの麺量はおよそ160g。したがって82段となると、その麺量は実に13.12kgにおよぶ。

“爆食女王もえあず”こと、大食いタレントのもえのあずきが2016年9月に来店企画として食べ放題に挑んだ際の公式記録が24段。前述の『水曜日のダウンタウン』番組内で検証のため出演したジャイアント白田・菅原初代・アンジェラ佐藤が、それぞれ13段・34段・40段ということで、いかにK.カズミの82段が化け物じみた記録かがよく分かる。

ちなみに、「Yahoo!知恵袋」内にてK.カズミを自称する人物の投稿は今も残されている。それによれば、82段を記録したのは2017年4月末頃のことで、食べることができた理由について、こう記している。理由を見ても信じがたいことに変わりはないが。

〈この年の2月下旬に次女を出産して、それから2ヵ月ほど経った頃なんですが、妊娠中は食事制限があり、好きなように食べられなかったこともあって、産後は食欲が超がつくほど大爆発してしまい、それもあって晦日そばに挑戦して好きなだけ食べたら、82段という記録を出してしまいました。〉

直近決算では過去最高業績を記録

さて、一連の都市伝説の舞台となった「サガミ」だが、近年、飛躍的に業績を伸ばしていることはあまり知られていない。

運営元のサガミホールディングスが5月14日に発表した2026年3月期の通期決算によれば、売上高393億5900万円（前期比＋12.3％）、営業利益29億7700万円（同＋44.6％）にくわえ、経常利益、当期純利益すべてが、過去最高業績を記録した形だ。

前々期比（2024年3月期）から見ても右肩上がりで急成長を遂げている同社。この躍進の理由について、外食業界に詳しい中村コンサルタント代表の中村清志氏は、「K.カズミの影響や『水曜日のダウンタウン』に取り上げられたこととの因果関係は不明だが」としつつ、「『晦日そば』などの人気企画が、認知度向上につながっているのは間違いない」と指摘する。

「『サガミ』の単体の客数推移を見ると2023年3月期から数えて対前年比で＋13.4％→＋6.6％→＋4.7％と着実に伸びていることがわかります。それだけ同チェーンにはブランドロイヤリティの高い顧客が多いわけです。

話題の『晦日そば』にしてもアップデートを欠かさず、現在ではゆっくり食べたいお客様のために“時間無制限”での挑戦枠を新設しています。また、大食い記録更新時には店舗ごとにXで発信するなどして関心を集めています。他チェーンには無い魅力的な企画を地道に続けてきたことが、功を奏したと考えられます」

K.カズミがこよなく愛した「サガミ」。そば食べ放題の話題性もさることながら、いつしか外食チェーンの“実力派”として成長していた。

【後編記事】『なぜ「愛知発祥の外食チェーン」は全国区でも強いのか…今度は県民熱愛のそばチェーン「サガミ」が各地に殴り込み』へつづく。

【つづきを読む】なぜ「愛知発祥の外食チェーン」は全国区でも強いのか…今度は県民熱愛のそばチェーン「サガミ」が各地に殴り込み