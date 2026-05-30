【デートの前日】はこれを送って！彼が思わずキュン♡ とするメッセージ3選

デートの前日、彼にどんなメッセージを送っていますか？「楽しみにしてる」と伝えたいけどありきたりだし、どんな言葉がベストかわからない…そんなふうに思うこともありますよね。デート前日のメッセージは、デート中の雰囲気を決める大事な要素！そこで今回は、男性がもらってうれしい“デート前日に送るべきメッセージ”を体験談やインタビューをもとにご紹介します。これを送れば、彼の期待も高まり、デートがもっと盛り上がるでしょう♡

「明日、〇〇くんに会えるのがうれしい」

デートが楽しみなのはもちろんですが、1番効果的なのは「あなたに会えることがうれしい」と伝えることです。 「デート自体が楽しみ」よりも「あなたと過ごせることがうれしい」と言われたほうが、彼の気持ちはグッと高まります。 「〇〇くんに話したいことがたくさんあるから楽しみ！」など、彼だけの特別感のある言葉を添えるのがポイントです。 また、ハートや顔文字をちょっとだけ加えると可愛らしい雰囲気に。 男性はこうした細かな部分にもときめきを感じることも多いので、絵文字も上手に使ってみてください。

「明日、〇〇着ていくね！どうかな？」

彼をドキッとさせたいなら、服装やメイクについての話題を振るのがおすすめです。 「明日、〇〇のワンピース着ていこうかな！どう思う？」といったメッセージを送ることで、彼はデート当日のあなたの姿を想像し、期待感が高まるでしょう。 これを送れば、当日あなたのファッションに注目するきっかけにもなるので、一石二鳥ですね。

「明日、すっごく楽しみ！ちゃんと寝れるかな？」

このメッセージは、彼の気持ちをくすぐる効果がありますよ。 「楽しみ」という気持ちを素直に伝えるだけでなく、「寝れないかも」と少し甘えた雰囲気を出すことで、彼に「そんなに楽しみにしてくれてるんだ」と特別感を与えることができます。 男性は、相手が自分に対して心を開いてくれるとうれしいもの。 彼は「無邪気に楽しみにしてくれてる感じが可愛い！」と感じ、より一層デートに気合いが入るでしょう。 いかがでしたか？ 今回は、男性がもらってうれしい“デート前日に送るべきメッセージ”をご紹介しました。 デート前日のメッセージ次第で、彼の気持ちもグッと盛り上がるもの。 彼の気持ちを上手に高めて、デートを思いっきり楽しんでくださいね！

ライター Ray WEB編集部