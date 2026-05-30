毎年春になると、朝5時から窓をコンコン突きにくる鳥。対策用に設置していたCDも紐も無視され、カラスの置物は「自分たちがびっくりしそう」で断念。3年目の攻防を家主の女性がThreadsに投稿したところ、「うちも同じ」「私も車のガラスを叩かれました」と共感の声が集まりました。



【動画6秒】朝5時から窓をコンコン突いてくる鳥

投稿主は1児の母である、なぎたんママ（@na_tan_gram.7）さん。なぎたんママさんによると、鳥が初めて窓を突きにきたのは、引っ越し1年目の春頃のことだといいます。時期は3月終わりから5月初め頃で、ほぼ毎日朝5時頃から始まるため、その音で目が覚めるそう。



日中も定期的にやってきますが、夕方は日が暮れると来なくなるといいます。外に確認しに行くとすぐに飛んでいってしまうため、近くでは姿を見られていないとのこと。



2年目にはCDや紐をフェンスに引っ掛けてみましたが、「効果はなく、鳥さんはCDや紐を無視して突きにきていました」と振り返ります。



カラスや鷹の置物なども対策案として検討したものの、「自分たちがびっくりしてしまうかも」と断念。夫は「また鳥きてる〜」と軽く受け流しているそうです。一方、もうすぐ2歳になる息子さんは鳥が来るとうれしそうで、「ちゅんちゅんきたぁ〜おーい！」と窓の内側から手を振っているのだとか。



投稿には「外から見ると鏡みたいに反射しているのでは」という指摘があり、「うちもガラスを反射しないものに替えました」といったコメントも。これを受けて、なぎたんママさんは「窓にシールを貼ってみようと思います」と、新たな対処法を話します。