愛媛vs熊本 スタメン発表
[5.30 J2・J3百年構想リーグプレーオフラウンド(17-20位決定戦)第1戦](ニンスタ)
※16:00開始
主審:北沢倫章
<出場メンバー>
[愛媛FC]
先発
GK 36 辻周吾
DF 5 黒石貴哉
DF 16 細谷航平
DF 50 杉山耕二
MF 14 斉藤涼優
MF 22 竹本雄飛
MF 24 宮本航汰
MF 38 日野翔太
MF 49 阿部稜汰
MF 70 前田椋介
FW 17 田口裕也
控え
GK 31 白坂楓馬
DF 3 山原康太郎
DF 26 金沢一矢
MF 13 山下雄大
MF 39 武藤寛
MF 48 行友翔哉
FW 27 舩橋京汰
FW 88 山口太陽
FW 99 樺山諒乃介
監督
大木武
[ロアッソ熊本]
先発
GK 23 佐藤優也
DF 4 薬師田澪
DF 24 李泰河
DF 26 戸田峻平
MF 7 藤井皓也
MF 8 上村周平
MF 10 鹿取勇斗
MF 25 那須健一
MF 39 青木俊輔
MF 41 大本祐槻
FW 11 ベ・ジョンミン
控え
GK 1 佐藤史騎
DF 6 岩下航
MF 5 小林慶太
MF 17 永井颯太
MF 19 渡邉怜歩
MF 22 松田詠太郎
MF 27 根岸恵汰
FW 14 石原央羅
FW 18 半代将都
監督
片野坂知宏
※16:00開始
主審:北沢倫章
<出場メンバー>
[愛媛FC]
先発
GK 36 辻周吾
DF 5 黒石貴哉
DF 16 細谷航平
DF 50 杉山耕二
MF 14 斉藤涼優
MF 22 竹本雄飛
MF 24 宮本航汰
MF 38 日野翔太
MF 49 阿部稜汰
MF 70 前田椋介
FW 17 田口裕也
控え
GK 31 白坂楓馬
DF 3 山原康太郎
MF 13 山下雄大
MF 39 武藤寛
MF 48 行友翔哉
FW 27 舩橋京汰
FW 88 山口太陽
FW 99 樺山諒乃介
監督
大木武
[ロアッソ熊本]
先発
GK 23 佐藤優也
DF 4 薬師田澪
DF 24 李泰河
DF 26 戸田峻平
MF 7 藤井皓也
MF 8 上村周平
MF 10 鹿取勇斗
MF 25 那須健一
MF 39 青木俊輔
MF 41 大本祐槻
FW 11 ベ・ジョンミン
控え
GK 1 佐藤史騎
DF 6 岩下航
MF 5 小林慶太
MF 17 永井颯太
MF 19 渡邉怜歩
MF 22 松田詠太郎
MF 27 根岸恵汰
FW 14 石原央羅
FW 18 半代将都
監督
片野坂知宏