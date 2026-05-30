辻希美、次女・夢空（ゆめあ）ちゃん＆三男・幸空（こあ）くんの寝姿公開「シンクロ率すごい」「さすが兄妹」と反響
【モデルプレス＝2026/05/30】タレントの辻希美が5月30日、自身のInstagramストーリーズを更新。寝かしつけ後の子ども達の姿を公開した。
【写真】38歳5児のママタレ「シンクロ率すごい」次女＆三男の寝姿公開
辻は「咲夜寝かしつけ後の2人」（※原文ママ）とつづり、子どもたちの寝姿を投稿。「寝方が一緒で可愛すぎた」とコメントを添え、次女・夢空（ゆめあ）ちゃんと三男・幸空（こあ）くんが同じポーズで並んで寝ている2ショットを披露した。
これらの投稿に、ファンからは「シンクロ率すごい」「さすが兄妹」「反則級の可愛さ」「天使が2人並んでるみたい」「寝相そっくり兄妹にキュンとした」「無意識の仲良しショットですね」といった声が上がっている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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◆辻希美、寝方が一緒な子どもたちの寝姿を公開
辻は「咲夜寝かしつけ後の2人」（※原文ママ）とつづり、子どもたちの寝姿を投稿。「寝方が一緒で可愛すぎた」とコメントを添え、次女・夢空（ゆめあ）ちゃんと三男・幸空（こあ）くんが同じポーズで並んで寝ている2ショットを披露した。
◆辻希美の投稿に反響
これらの投稿に、ファンからは「シンクロ率すごい」「さすが兄妹」「反則級の可愛さ」「天使が2人並んでるみたい」「寝相そっくり兄妹にキュンとした」「無意識の仲良しショットですね」といった声が上がっている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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