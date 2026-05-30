俳優の川崎麻世が29日に自身のアメブロを更新。妻・花音さんとともに神戸での食べ歩きを楽しんだことを報告した。

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この日、川崎は神戸でのパーティ後、二次会を終えて寿司屋へ足を運んだことを報告。「神戸まで来てまた寿司屋 ほんとに寿司好き芸能人です」と自身でツッコミを入れつつ「大将も我々のことを覚えてくれていて安定の美味さ」と満足した様子でつづった。

続けて「待望の明石焼き屋」にも訪れたといい「半分は飯蛸1匹入った明石焼き」「これは期待以上に美味しかった」と絶賛した。

翌朝には元町中華街を訪れ「四人でテーブルいっぱいの料理」と豪華な中華料理を公開。「お腹いっぱい」になったものの、花音さんは「露店でココナッツ団子なる物を買って食べてました」とその食欲旺盛な様子を明かし「俺はひたすらベンチに座って待つおじさん」とユーモラスにコメントした。

最後に、初めて訪れたという元町中華街に「楽しかった」と述べ「たまにはこういったミニ旅行もいいものですね」とつづり、ブログを締めくくった。

※川崎麻世の「崎」は正式には「たつさき」