3回の第2打席で一塁へ全力疾走した直後に負傷交代した

【MLB】Wソックス 4ー3 タイガース（日本時間30日・シカゴ）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手は29日（日本時間30日）、本拠地でのタイガース戦に「2番・一塁」で先発出場したが、負傷により途中交代した。ウィル・ベナブル監督が数週間の離脱を示唆する痛ましい事態となった。歴史的なペースで本塁打を量産していた主砲の突然のアクシデントに対し、米ファンからは「嘘だと言ってくれ……」などと悲痛な声が殺到している。

異変が起きたのは3回1死一塁で迎えた第2打席だった。二ゴロに倒れたものの、全力疾走で一塁を駆け抜ける。しかし、その直後に右足裏を押さえて苦悶の表情を浮かべた。自力でのプレー続行が不可能となり、直後に代走としてアクーニャが送られてベンチへと退くことになった。チームはバルガスの劇的なサヨナラ本塁打で勝利を飾ったが、重苦しい空気が漂う展開となった。

球団は右ハムストリングの張りによる交代と発表した。試合後、地元放送局「シカゴ・スポーツ・ネットワーク」はベナブル監督の会見を中継。指揮官は「太もも裏を傷めたので数週間かかるだろう。明日MRI検査を受ける予定だ」と説明しており、長期離脱は免れない見込みだ。今季は開幕からアーチを量産し、ア・リーグ最速で20本塁打に到達。打点数でもリーグトップに立つなどタイトル獲得の期待も高まっていただけに、非常に痛手といえる。

快進撃を続けていた和製大砲の予期せぬ戦線離脱に、シカゴファンも絶望に打ちひしがれている。「嘘だと言ってくれ……」「冗談だろ」「俺の足をあげるから早く復帰してくれ」「Oh Nooo」「心が粉々に引き裂かれた」「クソッ」「最悪だ。本当に最悪だ」「このチームの真価が試される時が来たな…」いった声が寄せられた。（Full-Count編集部）