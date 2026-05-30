◆米大リーグ ホワイトソックス４Ｘ―３タイガース＝延長１０回＝（２９日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手が２９日（日本時間３０日）、本拠のタイガース戦に「２番・一塁」で、西田陸浮外野手が「８番・右翼」でスタメン出場した。村上は走塁で右太もも裏に張りが出たため途中交代。西田は９回に同点に追いつくバントを決めた。試合は１０回にバルガスが１３号逆転サヨナラ２ランを放ち、３連勝を飾った。

１―２の９回１死一、三塁で打席に入った西田は、初球高め直球を三塁前にバント。三塁走者が中間地点で止まっていると、捕手は一塁送球を指示。西田はアウトとなったが、その間に本塁へ突入し、返球がそれて同点に追いついた。タイブレークの１０回表に１点を入れられたが、その裏に２死二塁でバルガスが劇的な一発を放った。

村上は０―２の３回１死一塁で二ゴロ。併殺阻止へ一塁へ全力で走りセーフとなったが、その後に右太もも裏をおさえるしぐさを見せた。スタッフらがかけより、代走が出されて途中交代した。村上の全力走塁は現地でも高評価を受けているが、ベンチへ下がる姿に地元ファンからはどよめきが起きた。

ベナブル監督は試合中インタビューで「彼は一塁へ全力で走っていたが、その際にハムストリングに少し違和感を覚えたようだ。そのため、これから状態を評価（検査）した上で、どうなるかを確認する」とコメント。「あの瞬間に彼が違和感を覚えたのは明らかだった。そのような状況では、彼が大丈夫であることを確認し、無理をさせないようにしたいと考える」と続けていた。