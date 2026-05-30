少子高齢化や人手不足を背景に定年延長が進み、65歳定年の会社であっても、その後も働けるよう制度を整える企業が増えています。また、老後の資産形成を目的に、定年後も働く道を選ぶ人も少なくありません。一方で、現役時代の多忙さにひと区切りをつけたいと、定年を機に完全リタイアを選ぶ人も。しかし、その先に待っているのは、必ずしも穏やかな老後とは限らないようで……。本記事では山崎さん（仮名）の事例とともに、FP相談ねっと・認定FPの小川洋平氏が「熟年離婚」に潜むリスクと改善策について解説します。※本記事は実話をベースに構成していますが、プライバシー保護のため、個人名や団体名、具体的な状況の一部を変更しています。

会社ではエリート、家では“モラハラパパ”

山崎恒一さん（仮名／65歳）は、大手メーカーで本部長を務めるエリート会社員でした。年上には人当たりがよく、上司や取引先からも可愛がられるタイプで、順調に出世コースを歩んできました。

一方で、部下には理想が高く、妥協を許さない厳しい性格。全国の支社を飛び回り、営業部門の責任者として数字を追い続ける日々のなかで、結果を求めるあまり支社長を強く叱責することもしばしば。そのため社内では、「怖い本部長」として名を馳せていました。

そして、多忙とストレスのあまり、家では妻や子どもたちについ不満をぶつけます。

「俺が稼いでるんだぞ」「お前たちは気楽でいいよな」

本人に悪気はありませんでしたが、家族からみれば高圧的で威圧的な「モラハラ気質の父親」でした。

晴れやかな最終出勤日が一転…

そんな山崎さんも65歳となり、本部長として最後の出勤日を迎えました。

会社は70歳まで定年を延長でき、第一線で活躍していた山崎さんは複数の役員から引き留められましたが、「いつまでも気を張り続けるのも疲れた」と、65歳で退職することにしたのです。送別会で花束を受け取り、部下たちから拍手で送り出され、山崎さんは感慨にふけりました。

「ここまで、よくやってきたよなあ」

退職金は3,000万円の予定で、金融資産を合わせると8,000万円近くになります。老後の生活に不安はありません。

都内の本社から自宅へ向かう帰り道、山崎さんはこれまでの会社員生活を振り返ると同時に、家族に対し感謝の気持ちが湧いてきました。子どもたちはすでに独立し実家を出ているため、今後は妻との二人暮らしです。

「これからは、恩返ししないとな」

老後、妻とやりたいことに胸を膨らませながら、小走りで自宅に到着。いつものように玄関のドアを開けると、山崎さんは違和感を覚えました。妙に静まり返っているのです。妻は友人との食事や趣味の習い事で外出していることが多く、夫婦で顔を合わせる時間は以前から減っていたためそれ自体は珍しいことではありませんが、妻の衣類や化粧品、彼女が使っていたドレッサーやベッドといった家具がなくなっており、部屋の一部がぽっかりと空いています。

そしてテーブルの上には、一通の封筒が置かれていました。

青天の霹靂…妻から突きつけられた「三行半」

封筒を開けると、一枚の名刺が目に飛び込んできました。

「弁護士」

予想だにしない展開に、顔がみるみる青ざめていきます。ニュースや、会社でのトラブルならまだしも、まさか自分の家庭でみるはずのない肩書。山崎さんは一瞬、呼吸を忘れたように固まってしまいます。そして、名刺が貼られていた手紙には、次のようなことが書かれていました。

「仕事を優先して家庭を顧みなかったこと、人格を否定するような言葉を浴びせられたことを、決して忘れることはできません。私は自分の人生を犠牲にして、これまで家庭を守り続けてきました。もう限界です。ここには帰りません。今後の離婚協議や財産分与の手続きについては、すべて私の代理人である弁護士を通して進めます。私への直接の連絡や実家への訪問は、固くお断りいたします」

そこには、妻が長年抱えてきた苦しみと、子どもたちには何年も前から相談していたこと、今後は実家の母の面倒をみながら暮らすつもりであることが綴られていました。

自分の手が小刻みに震えていることがわかります。何度も読み返しましたが、やはりこれは妻からの三行半のようです。山崎さんは、しばらくソファから動くことができませんでした。

仕事も家族も失い、広い家に残された“孤独感”

後日、弁護士から正式な書面が届きました。そこには、結婚後に築いた財産約8,000万円の半分を財産分与として請求すること、婚姻期間中の厚生年金（年金の2階建て部分）の半分にあたる月額にして6万円ほどの金額を分割して受け取る手続きに応じるよう、記されていました。

妻に対して負い目もあり、山崎さんは争うことなく受け入れることに。しかし、仕事と家族という自身を支えていた二本柱がなくなった途端、自分の人生が驚くほど空っぽだったことに気づかされました。

仕事では大勢の部下を動かし、多くの人と関わってきたものの、腹を割って話せる友人はほとんどいません。ゴルフ仲間も酒席の知人も、結局は仕事で繋がっていただけです。

「これからはあいつと二人でゆっくりしようと思っていたのに。こんなことなら、まだ会社で必要とされる人生のほうが、いくらかマシだったのか……」

広いリビングにひとり座りながら、山崎さんは今後の人生を考えるのでした。

熟年離婚は「長年の不満の積み重ね」で起こる

離婚は、ある日突然起きるようにみえて、実際には長年積み重なった不満が限界を迎えた結果であることが少なくありません。

特に、子どもの独立や定年退職は、「熟年離婚」を考える大きなきっかけになりやすいです。実際、厚生労働省の「人口動態統計」によると、近年は同居期間20年以上の「熟年離婚」が増加傾向にあります。

また、離婚時には、感情面だけでなく、お金の問題も発生します。結婚後に築いた財産は原則として折半となるほか、婚姻期間中の厚生年金についても、最大で50％まで分割請求が可能です。

「老後資金は十分ある」「退職金も入るから安心だ」と思っていても、熟年離婚によって人生設計が大きく狂うケースは珍しくありません。

家庭は“共同経営”…関係構築を怠ると「老後のリスク」に

価値観の違いや性格の不一致はどのご夫婦にも少なからずあるものですが、家庭は人生における最小単位の組織です。会社であれば、社員との意思疎通や配慮を怠れば組織は崩壊してしまうように、ある意味で“共同経営”である家庭も、同じ構造を持っています。対話をせず、感謝の気持ちを忘れ「相手がいて当たり前」という感覚になれば、関係は徐々に壊れていきます。

一方で、どうしても関係修復が難しい場合や、お互いの将来像が相容れない、共存が難しい場合については早い段階で今後の人生について話し合い、線引きをすることも最悪の事態を回避する一つの選択肢です。

不満を抱えながら何年も放置し続けると、やがてそれは感情面だけでなく、最終的には財産分与や年金分割など、経済面でも大きなリスクになり得ます。

今回の山崎さんのケースは、仕事で成功していても、家庭内での関係構築を後回しにした結果、大きな代償を払うことになった事例です。

老後を穏やかに過ごすためには、現役時代からお金の準備だけではなく、ともに生きる相手との関係をどう築いていくのかも考えておくべきです。これも重要な「老後対策」といえるのではないでしょうか。

小川 洋平

FP相談ねっと

ファイナンシャルプランナー