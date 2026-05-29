ニッチロー、1歳の誕生日迎えた第3子長女の“顔出し”ショット大量投稿「おめでとうございます」「かわいいいいいいい」
メジャー通算3089安打を記録したイチロー氏のものまねで知られる、お笑い芸人・ニッチローが26日、自身のインスタグラムを更新。昨年誕生した“コニッチ娘”こと第3子長女が1歳の誕生日を迎えたことを報告し、長女の“顔出し”ショットを披露した。
【写真多数】「かわいいいいいいい」1歳の誕生日を迎えたニッチロー長女の“顔出し”ショット
ニッチローは「5月26日 GOニッチローの日 コニッチ娘 1歳の誕生日 おめでとう 笑顔で健康に」とつづり、ケーキを前にいちごを手にし、かわいらしい表情を見せるバースデーショットや、誕生からの1年間を振り返る“思い出ショット”を多数投稿した。
この投稿にファンからは「おめでとうございます」「可愛すぎます〜」「これからますます可愛い姫になっていく様子を、楽しみにしてます」「早くも視線がレーザービーム!!」「かわいいいいいいい 癒されまくりますね」などの声が寄せられている。
ニッチローは、2017年4月にフジテレビ『アウト×デラックス』で、芸人になるために離婚した過去を告白。その後、15歳年下の一般女性と再婚を発表し、18年10月に“コニッチロー”こと第1子長男（7）、22年4月に“コニコニッチロー”こと第2子次男（4）、25年5月に長女が誕生している。
【写真多数】「かわいいいいいいい」1歳の誕生日を迎えたニッチロー長女の“顔出し”ショット
ニッチローは「5月26日 GOニッチローの日 コニッチ娘 1歳の誕生日 おめでとう 笑顔で健康に」とつづり、ケーキを前にいちごを手にし、かわいらしい表情を見せるバースデーショットや、誕生からの1年間を振り返る“思い出ショット”を多数投稿した。
ニッチローは、2017年4月にフジテレビ『アウト×デラックス』で、芸人になるために離婚した過去を告白。その後、15歳年下の一般女性と再婚を発表し、18年10月に“コニッチロー”こと第1子長男（7）、22年4月に“コニコニッチロー”こと第2子次男（4）、25年5月に長女が誕生している。