デビュー52周年の3人組人気バンド「THE ALFEE」の坂崎幸之助が5月28日、Instagramを更新。豪華メンバーでの田植えを報告し、ファンから歓声があがっている。

《お台場フォーク村のキーボード兼音楽監督、「へいへい」こと宗本康兵クンからは、毎年美味しいお米をいただいています。かねてから「チャンスがあれば田植えを手伝いにいくぞぉ」と話していたのですが、ちょうど福岡帰りのタイミングが合い、念願かなって京都の舞鶴まで行ってまいりました!》と、ツアーの合間をぬって田植えに参加したことを投稿。

THE ALFEEは現在、全国ツアー『THE ALFEE Spring Celebration 2026 Moonlight Rhapsody』の真っ最中。坂崎は5月23日と24日の福岡公演を終えて、舞鶴に向かったようだ。

初参加の坂崎は、毎年、参加している南野陽子と、ミュージシャンで俳優の休日課長、参加3年めの歌手・きただにひろしと「ももいろクローバーZ」の玉井詩織、同じく初参加の故・尾崎豊さんの長男でシンガー・ソングライターの尾崎裕哉、そして宗本と、7人全員が長靴姿で水田の前で撮った集合写真や、自身が田植え機に乗る写真など5枚を披露。集合写真では、坂崎は“センター”に収まっている。また、2枚めを尾崎、3枚めから5枚めは玉井が撮影したという。休日課長以外は、圃場名である「KOUHEI FARM」のTシャツを着用していた。

「お台場フォーク村」とは、CS放送フジテレビNEXTで月1回、放送されている音楽番組『しおこうじ玉井詩織×坂崎幸之助のお台場フォーク村NEXT』のことで、坂崎がMC、宗本が音楽監督を担当している。

コメント欄にはファンから

《なんと豪華な田植えでしょう》

《田植え機に乗る幸ちゃん、楽しそうですね》

などと歓びの声が寄せられている。

芸能記者が言う。

「音楽プロデューサー・作曲家でピアニストの宗本さんは、南野さん、ももクロ、きただにさん、尾崎さんはじめ、数多くのアーティストをサポートしており、その関係で集まったと思われます。宗本さんと南野さんは、『まいづる親善大使』に就任して、2022年から毎年、舞鶴市室牛（むろじ）地区での米作りに参加しています。坂崎さんが投稿で《マイナスイオンをたっぷり浴びての田植えは最高!!》《こうなりゃ秋の稲刈りも行くか》と記していたように、かなり楽しかったことが、写真からも伝わってきます」

その坂崎は、4月7日に放送されたバラエティ番組『X秒後の新世界』（日本テレビ系）で取り上げられた企画が話題になっていた。

THE ALFEEは3人ともリードボーカルを務めるが、シングルは、ほぼ桜井が務めている。番組では、名曲『星空のディスタンス』を題材にして、THE ALFEEをよく知らない若者に3人が並んだ写真を見せ「このなかで誰が歌っていそうか」を予想させた。中央に坂崎、左に桜井、右に高見沢が写っている写真を見せたのだが、実際に歌う桜井を予想した人は40人中7人にとどまり、番組スタッフは3人を直撃した。

「『桜井さんが歌うと思っていた人はほとんどいなかった』と直接、本人に伝えると『そうだよねぇ』と余裕の対応。センターに立つ坂崎さんが歌うと思っていた人が多かっことから、『坂崎さんがセンターにいるのが、よくないんじゃないか』とスタッフが質問すると、高見沢さんは身長差によるバランスを取るため『真ん中にしておかないとダメなんです』と答えていました」（同前）

秋の稲刈りでは、再び豪華メンバーのセンターに立つ坂崎の姿が見られるかもしれない。