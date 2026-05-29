北中米W杯後にイタリア名門の指揮官に就任？ 現アメリカ代表監督とクラブが「初期交渉を実施」と英BBCが報道
アメリカ代表を率いるマウリシオ・ポチェティーノ監督が、北中米ワールドカップ（W杯）終了後にイタリアの名門ミランの指揮官に就任する可能性があるようだ。現地５月28日、英公共放送『BBC』が伝えている。
ミランは昨季、マッシミリアーノ・アッレーグリ監督を招聘するも、リーグ戦を８位で終え、チャンピオンズリーグ（CL）の出場権を逃した。そして今季はリーグ戦を５位でフィニッシュし、２季連続でCLへのチケットを獲得できなかった。
この事態を重く見たのか、クラブは25日にジョルジョ・フルラーニCEO、イグリ・ターレSD、ジョフロワ・モンカダTD、アッレーグリ監督を解任した。
後任人事に注目が集まるなか、同メディアは「アメリカ代表監督のマウリシオ・ポチェティーノがミランと初期交渉を実施」と見出しを打ち、「54歳のアルゼンチン人監督は現在、アメリカ代表を率いてワールドカップの準備を進めているが、契約は大会終了後に満了になる。セリエAのミランが獲得に興味を示している」と報じた。
「ポチェティーノの当面の焦点は、アメリカ、カナダ、メキシコが共催する今夏のワールドカップだが、トッテナムとチェルシーの元監督である彼は、将来的にクラブサッカーへの復帰も視野に入れているようだ」
なお、アメリカ代表は６月から開催される北中米W杯でグループDに組分けされ、パラグアイ、オーストラリア、トルコと対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】北中米ワールドカップ出場各国の“予想スタメン”＆“最新序列”を一挙紹介！
ミランは昨季、マッシミリアーノ・アッレーグリ監督を招聘するも、リーグ戦を８位で終え、チャンピオンズリーグ（CL）の出場権を逃した。そして今季はリーグ戦を５位でフィニッシュし、２季連続でCLへのチケットを獲得できなかった。
後任人事に注目が集まるなか、同メディアは「アメリカ代表監督のマウリシオ・ポチェティーノがミランと初期交渉を実施」と見出しを打ち、「54歳のアルゼンチン人監督は現在、アメリカ代表を率いてワールドカップの準備を進めているが、契約は大会終了後に満了になる。セリエAのミランが獲得に興味を示している」と報じた。
「ポチェティーノの当面の焦点は、アメリカ、カナダ、メキシコが共催する今夏のワールドカップだが、トッテナムとチェルシーの元監督である彼は、将来的にクラブサッカーへの復帰も視野に入れているようだ」
なお、アメリカ代表は６月から開催される北中米W杯でグループDに組分けされ、パラグアイ、オーストラリア、トルコと対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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