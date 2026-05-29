応援の強要、威圧行為が発覚…岡山がサポ１名を入場禁止処分「安全で快適なスタジアム作りを」
ファジアーノ岡山は５月29日、J１百年構想リーグ第18節・セレッソ大阪戦で発生した来場者による違反行為について、処分内容を発表した。
クラブによると、問題となったのは５月24日にホームのJFE晴れの国スタジアムで開催されたC大阪戦での事案。第三者の来場者に対し、応援の強要や威圧行為が確認されたという。
この行為はJリーグ統一禁止事項に該当するとされ、違反者１名に対して処分を決定。ホームゲーム２試合の入場禁止処分が科された。
対象期間は、J１百年構想リーグプレーオフ第１戦および、2026-27シーズンのJ１リーグホームゲーム１試合消化まで。その間に開催されるアウェーゲーム、カップ戦、天皇杯も入場禁止の対象となる。
クラブは公式リリースで、「再発防止に向けセキュリティ強化などに努め、より一層、安全で快適なスタジアム作りを目指してまいります」とコメント。あわせて、ファン・サポーターへ観戦ルールとマナー順守への協力を呼びかけた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「やはり別格」「泣ける」日本サッカー界、“待望の瞬間”にネット歓喜！「本当に胸熱」「頼もしすぎる！」
クラブによると、問題となったのは５月24日にホームのJFE晴れの国スタジアムで開催されたC大阪戦での事案。第三者の来場者に対し、応援の強要や威圧行為が確認されたという。
この行為はJリーグ統一禁止事項に該当するとされ、違反者１名に対して処分を決定。ホームゲーム２試合の入場禁止処分が科された。
対象期間は、J１百年構想リーグプレーオフ第１戦および、2026-27シーズンのJ１リーグホームゲーム１試合消化まで。その間に開催されるアウェーゲーム、カップ戦、天皇杯も入場禁止の対象となる。
クラブは公式リリースで、「再発防止に向けセキュリティ強化などに努め、より一層、安全で快適なスタジアム作りを目指してまいります」とコメント。あわせて、ファン・サポーターへ観戦ルールとマナー順守への協力を呼びかけた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「やはり別格」「泣ける」日本サッカー界、“待望の瞬間”にネット歓喜！「本当に胸熱」「頼もしすぎる！」