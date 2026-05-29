メッシ、ラウタロ、アルバレス！ 前回王者アルゼンチン代表が北中米W杯メンバー26名を発表！ ガルナチョ、マスタントゥオーノらは落選…
アルゼンチンサッカー協会は現地５月28日、北中米ワールドカップ（W杯）に臨むアルゼンチン代表のメンバーを発表した。
選ばれた26名は以下のとおり。
GK
エミリアーノ・マルティネス（アストン・ビラ/イングランド）
ファン・ムッソ（アトレティコ・マドリー/スペイン）
ヘロニモ・ルジ（マルセイユ/フランス）
DF
クリスティアン・ロメロ（トッテナム/イングランド）
リサンドロ・マルティネス（マンチェスター・ユナイテッド/イングランド）
ナウエル・モリーナ（アトレティコ・マドリー/スペイン）
ニコラス・タグリアフィコ（リヨン/フランス）
ファクンド・メディナ（マルセイユ/フランス）
レオナルド・バレルディ（マルセイユ/フランス）
ニコラス・オタメンディ（ベンフィカ/ポルトガル）
ゴンサロ・モンティエル（リーベル・プレート/アルゼンチン）
MF
エンソ・フェルナンデス（チェルシー/イングランド）
アレクシス・マカリステル（リバプール/イングランド）
ジオバニ・ロ・チェルソ（ベティス/スペイン）
バレンティン・バルコ（ストラスブール/フランス）
エセキエル・パラシオス（レバークーゼン/ドイツ）
ニコ・パス（コモ/イタリア）
ロドリゴ・デ・パウル（インテル・マイアミ/アメリカ）
レアンドロ・パレデス（ボカ・ジュニアーズ/アルゼンチン）
FW
フリアン・アルバレス（アトレティコ・マドリー/スペイン）
ニコラス・ゴンサレス（アトレティコ・マドリー/スペイン）
ティアゴ・アルマダ（アトレティコ・マドリー/スペイン）
ジュリアーノ・シメオネ（アトレティコ・マドリー/スペイン）
ラウタロ・マルティネス（インテル/イタリア）
リオネル・メッシ（インテル・マイアミ/アメリカ）
南米予選を首位通過し、14大会連続19回目のW杯出場を決めたアルゼンチン。前回大会の覇者は、６大会連続の出場となるメッシや、E・フェルナンデス、守護神のE・マルティネスらが選ばれた一方、アレハンドロ・ガルナチョ（チェルシー）やフランコ・マスタントゥオーノ（レアル・マドリー）、エミリアーノ・ブエンディア（アストン・ビラ）らが落選した。
なお、アルゼンチンは本大会のグループJに組分けされ、アルジェリア、オーストリア、ヨルダンと相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】絶世の美女がずらり！ Ｃ・ロナウドの“元恋人＆パートナー”たちを年代順に一挙公開！
選ばれた26名は以下のとおり。
GK
エミリアーノ・マルティネス（アストン・ビラ/イングランド）
ファン・ムッソ（アトレティコ・マドリー/スペイン）
ヘロニモ・ルジ（マルセイユ/フランス）
DF
クリスティアン・ロメロ（トッテナム/イングランド）
リサンドロ・マルティネス（マンチェスター・ユナイテッド/イングランド）
ナウエル・モリーナ（アトレティコ・マドリー/スペイン）
ニコラス・タグリアフィコ（リヨン/フランス）
ファクンド・メディナ（マルセイユ/フランス）
レオナルド・バレルディ（マルセイユ/フランス）
ニコラス・オタメンディ（ベンフィカ/ポルトガル）
ゴンサロ・モンティエル（リーベル・プレート/アルゼンチン）
エンソ・フェルナンデス（チェルシー/イングランド）
アレクシス・マカリステル（リバプール/イングランド）
ジオバニ・ロ・チェルソ（ベティス/スペイン）
バレンティン・バルコ（ストラスブール/フランス）
エセキエル・パラシオス（レバークーゼン/ドイツ）
ニコ・パス（コモ/イタリア）
ロドリゴ・デ・パウル（インテル・マイアミ/アメリカ）
レアンドロ・パレデス（ボカ・ジュニアーズ/アルゼンチン）
FW
フリアン・アルバレス（アトレティコ・マドリー/スペイン）
ニコラス・ゴンサレス（アトレティコ・マドリー/スペイン）
ティアゴ・アルマダ（アトレティコ・マドリー/スペイン）
ジュリアーノ・シメオネ（アトレティコ・マドリー/スペイン）
ラウタロ・マルティネス（インテル/イタリア）
リオネル・メッシ（インテル・マイアミ/アメリカ）
南米予選を首位通過し、14大会連続19回目のW杯出場を決めたアルゼンチン。前回大会の覇者は、６大会連続の出場となるメッシや、E・フェルナンデス、守護神のE・マルティネスらが選ばれた一方、アレハンドロ・ガルナチョ（チェルシー）やフランコ・マスタントゥオーノ（レアル・マドリー）、エミリアーノ・ブエンディア（アストン・ビラ）らが落選した。
なお、アルゼンチンは本大会のグループJに組分けされ、アルジェリア、オーストリア、ヨルダンと相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】絶世の美女がずらり！ Ｃ・ロナウドの“元恋人＆パートナー”たちを年代順に一挙公開！