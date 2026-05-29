Ìð¿áÆà»Ò¡¡£É£Ú¡ö£Ï£Î£Å»þÂå¤Îà¥¥å¥óá¤È¤·¤¿»×¤¤½Ð¤ò½é¹ðÇò¡ÖÃË¤À¤Ã¤¿¤éà¥Á¥ç¥íÃËá¡×
¡¡£È£Ë£Ô£´£¸¤ª¤è¤Ó£É£Ú¡ö£Ï£Î£Å¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌð¿áÆà»Ò¡Ê£²£´¡Ë¤¬¡¢£²£¸Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¤¢¤¶¤È¤¯¤Æ²¿¤¬°¤¤¤Î¡©¡×¡ÊÌÚÍË¿¼Ìë£°»þ£µ£µÊ¬¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ½éÅÐ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿Ìð¿á¡£ËÁÆ¬¡¢£Í£Ã¤òÌ³¤á¤ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦Æî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¤«¤é¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡Ø¤¢¤¶¤È¤¤¡Ù¤ÏÆÀ°Õ¡©¡×¤È¿¶¤é¤ì¤ë¤È¡¢¸ÀÍÕ¤ÇÅú¤¨¤º¤ËÈ±¤ò¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯Éï¤Ç¤ë»ÅÁð¤òÈäÏª¡£»³Î¤¤«¤é¤¹¤«¤µ¤º¡Ö¤½¤Î¼ê¤è¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤ì¡¢¤¢¤¶¤È¤¤¤Ç¤¹¤«¡ª¡©¡×¤ÈÌµ¼«³Ð¤Ê¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢Ìð¿á¼«¿È¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬¤ä¤ë¡Ø¤¢¤¶¤È¤¤¡Ù¤Ï¶ì¼ê¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¡Ê¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤Î¡Ë°®¼ê²ñ¤È¤«¤Ç¤â¤¢¤¶¤È¤¤ÂÐ±þ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤ÏÍ§Ã£¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×¤È²ó¸Ü¡£¤³¤ì¤Ë¤ÏÈÖÁÈ£Í£Ã¤ÎÎëÌÚ°¦Íý¤â¡Ö»ä¤â¤½¤¦¡ª¡¡¡ØºÇ¶á¤ÎÎø°¦¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤ó¤Î¡©¡Ù¤Ã¤Æ¡Ê¥Õ¥¡¥ó¤È¡Ë¤ä¤ê¼è¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¶¦´¶¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÌð¿á¤Ï¡¢£É£Ú¡ö£Ï£Î£Å»þÂå¤Ë·Ð¸³¤·¤¿à¤¢¤¶¤È¤¤á¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¹ðÇò¡£¡Ö´Ú¹ñ¤Ë¤¤¤¿¤È¤¤Ë½÷¤Î»Ò¤È¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤ÆÀî±è¤¤¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤¦¤·¤¿¤éµÞ¤ËÏÓ¤ò¥¬¥Ã¤ÈÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¡££²¿Í¤Ç½Ð¤«¤±¤¿¤Î¤¬½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Øµ÷Î¥¤¬¶á¤¤¤«¤â¡Ä¡Ù¡Ê¤È¶Ã¤¤¤¿¡Ë¡×¤È¹ðÇò¡£Åö»þ¤Ï¡Ö´Ú¹ñ¤ÎÊ¸²½¤Ç¤ÏÉáÄÌ¤Ê¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤È»×¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢¡Ö¤½¤Î»Ò¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£¥¥å¥ó¤È¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡»³Î¤¤«¤é¡Ö¶¯°ú¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¥¥å¥ó¤È¤¹¤ë¤ó¤À¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤é¤ì¤ë¤È¡¢Ìð¿á¤Ï¡Ö¤â¤·¼«Ê¬¤¬ÃË¤Î»Ò¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢´°Á´¤Ëà¥Á¥ç¥íÃËá¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£