“整形総額3,000万超え”人気YouTuber・Rちゃん、ふんわりオフショルミニワンピ姿披露「肩のライン華奢で憧れる」「脚長すぎ」の声

“整形総額3,000万超え”人気YouTuber・Rちゃん、ふんわりオフショルミニワンピ姿披露「肩のライン華奢で憧れる」「脚長すぎ」の声