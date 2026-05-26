“整形総額3,000万超え”人気YouTuber・Rちゃん、ふんわりオフショルミニワンピ姿披露「肩のライン華奢で憧れる」「脚長すぎ」の声
【モデルプレス＝2026/05/26】人気YouTuberのRちゃんが5月25日、自身のInstagramを更新。オフショルダーのミニワンピース姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】“整形総額3,000万超え”29歳美女YouTuber「脚長すぎ」オフショルミニワンピ姿
Rちゃんは、「エレガンスの旅へ メズム東京で過ごした、ひとりホカンス〜」とつづり、ホテルでのショットを投稿。白地に青の柄があしらわれた、ボリュームのあるフリルが特徴的なオフショルダーのミニワンピースで、自身が手掛けるブランドのものであることを詳細な説明とともにつづっている。美しいデコルテと肩のライン、そしてスラリとした脚が際立つスタイルで、バックショットでは美しい背中のラインものぞいている。
この投稿には「華やかなパーティーコーデ」「まるで妖精みたい」「夢の国から出てきたみたいでウットリ」「ホテルの空間に映えてる」「スタイルの良さが際立っていて美しい」「ホカンス満喫している姿がおしゃれ」「肩のライン華奢で憧れる」「脚長すぎ」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】“整形総額3,000万超え”29歳美女YouTuber「脚長すぎ」オフショルミニワンピ姿
◆Rちゃん、オフショルミニワンピ姿披露
Rちゃんは、「エレガンスの旅へ メズム東京で過ごした、ひとりホカンス〜」とつづり、ホテルでのショットを投稿。白地に青の柄があしらわれた、ボリュームのあるフリルが特徴的なオフショルダーのミニワンピースで、自身が手掛けるブランドのものであることを詳細な説明とともにつづっている。美しいデコルテと肩のライン、そしてスラリとした脚が際立つスタイルで、バックショットでは美しい背中のラインものぞいている。
◆Rちゃんの投稿に反響
この投稿には「華やかなパーティーコーデ」「まるで妖精みたい」「夢の国から出てきたみたいでウットリ」「ホテルの空間に映えてる」「スタイルの良さが際立っていて美しい」「ホカンス満喫している姿がおしゃれ」「肩のライン華奢で憧れる」「脚長すぎ」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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