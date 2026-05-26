松岡茉優「夏の間ハイペースに作る」残った野菜活用の手料理公開「これからの時期にピッタリ」「サッパリしてて美味しそう」と反響
【モデルプレス＝2026/05/26】女優の松岡茉優が5月25日、自身のInstagramを更新。手料理の写真などを投稿し、話題となっている。
【写真】人気アイドルの31歳女優妻「色んな野菜でアレンジできそう」夏にピッタリの和え物
松岡は「＃月まとめ」とハッシュタグを添え、手料理の写真などを多数投稿。「夏の間ハイペースに作るきゅうりの軽もみに残った白菜刻んだらとっても美味しかった すりごま（黒）が効いた」とコメントを添え、オレンジ色の小皿に盛られたきゅうり、白菜、しらすの和え物を披露した。
松岡はそのほか「もうすっかり誕生日のことを忘れて過ごしていたら祝ってもらえて嬉しかった日の写真など」とつづり、バースデーケーキを手に持った写真や、花束を持った写真なども公開。「寒暖差のある日が続きますね ご自愛タイム作ってくださいね」と投稿を締めくくっている。
この投稿に、ファンからは「これからの時期にピッタリ」「サッパリしてて美味しそう」「色んな野菜でアレンジできそう」「もう1品ほしいときによさそう」「食べてみたい」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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◆松岡茉優、残り物活用の野菜料理を披露
松岡は「＃月まとめ」とハッシュタグを添え、手料理の写真などを多数投稿。「夏の間ハイペースに作るきゅうりの軽もみに残った白菜刻んだらとっても美味しかった すりごま（黒）が効いた」とコメントを添え、オレンジ色の小皿に盛られたきゅうり、白菜、しらすの和え物を披露した。
◆松岡茉優の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「これからの時期にピッタリ」「サッパリしてて美味しそう」「色んな野菜でアレンジできそう」「もう1品ほしいときによさそう」「食べてみたい」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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