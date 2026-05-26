瓜田純士が収録中に「めんどくせぇー！」とブチギレ大暴走。詰められたくっきー！があっさり土下座し収拾を測った。

【映像】瓜田が大暴走し人気芸人が土下座する瞬間

5日25日（月）、ABEMAにて『MAD5（マッドファイブ）シーズン1』#4が放送。この番組は、野性爆弾・くっきー！、ハリウッドザコシショウ、しずる・池田一真、真空ジェシカ・川北茂澄、令和ロマン・松井ケムリの“MADな5人”によるロケバラエティ。唯一無二の発想と強烈な個性で“枠に収まらない5人”が、それぞれの感性と爆発力を武器に、さまざまなテーマへ切り込んでいく。

今年1月に放送された「ゾンビ化したしずる・純を人間に戻す企画」を受け、今回は新たな逸材ゾンビを発掘すべく「JUNゾンビ世界一決定戦」を開催。次長課長・河本準一や瓜田純士、天木じゅんらがエントリーした。

徒競走や棒高跳びなどでゾンビ度を測る中、瓜田は純を“ガチ殴り”したり追いかけ回したりと凶暴性をチラリ。一同は瓜田を気遣い、ビビりながら番組が進行した。

最終競技「ゾンビ相撲」でも河本を圧倒しトラウマを植え付けた瓜田。ところが、天木と純の対決で事態が一変する。

天木が瓜田に「ああ〜」と助けを求めると、瓜田はゾンビ化の設定をスルーし「オマもうゾンビ関係ないからな」と純に突撃。「ゾンビやめた、めんどくせえ」とまさかの“放棄”を決めた。

瓜田が「いらねーから、こんなの」と悪態をつくと、ケムリは「じゃあやめよ。やめよ。収録終わり」と“レフェリーストップ”。瓜田は他の共演者を追いかけ回し、くっきー！は「誰やねん瓜田呼んだの！」と悲鳴。ケムリは「くっきー！さん逃げて！」と絶叫した。

瓜田はくっきー！を捕まえると「一番体張ってねぇだろう、一番悪いよ」とブチギレ。絡まれたくっきー！は「すみませんでした！」とあっさり土下座し、「よわぁ〜」と気の抜けた声があたりに響いた。