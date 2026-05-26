「最強の中盤」EL優勝のプレミア４位クラブ、“W杯落選”の日本人MF加入ならオランダ逸材を放出か！獲得は「明白な優先目標」
スポルティングを契約満了で退団することになった守田英正は、プレミアリーグ挑戦が注目されている。その去就は、移籍先の編成にも大きく影響するかもしれない。
田中碧が所属するリーズとともに、以前から守田への関心が取りざたされているのが、今シーズンのヨーロッパリーグを制したアストン・ビラだ。一部では、守田がチャンピオンズリーグ（CL）に出場するアストン・ビラへの移籍に惹かれているとも言われる。
『Football Insider』は５月24日、守田の移籍が「すでにアストン・ビラにいる選手たちに大きく影響するかもしれない。中盤は間違いなく、今のチームにとって最強のポジションのひとつだからだ」と報道。オランダの逸材が放出される可能性を伝えた。
「ユーリ・ティーレマンス、ジョン・マギン、アマドゥ・オナナ、ブバカール・カマラは、いずれも卓越した選択肢であり、CLに出場できる。それはラマーレ・ボガルデにとって厄介な事態となるかもしれない。今季、プレミアリーグでの先発出場はわずか10試合。そこにモリタも加われば、さらに序列は下がることとなる」
「モリタはフリーで獲得可能なため、この夏のアストン・ビラにとって明白な優先目標となるだろう。それにより、ボガルデは定期的な出場機会を求め、退団へ向かうかもしれない」
北中米ワールドカップのメンバーから落選してしまったが、ポルトガルの地で高く評価され、国際経験も豊富な31歳をフリーで手に入れられるとなれば、欧州最高峰の舞台に臨むウナイ・エメリ監督のチームも気になるところだろう。
今季のプレミアリーグを４位で終えたアストン・ビラは守田の獲得を本格的に進めていくのか。今後の動きから目が離せない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「３年連続はさすがに凄すぎ」「異次元」なんと史上最多！三笘薫の“偉業達成”にファン驚嘆！「完全にワールドクラス」
田中碧が所属するリーズとともに、以前から守田への関心が取りざたされているのが、今シーズンのヨーロッパリーグを制したアストン・ビラだ。一部では、守田がチャンピオンズリーグ（CL）に出場するアストン・ビラへの移籍に惹かれているとも言われる。
「ユーリ・ティーレマンス、ジョン・マギン、アマドゥ・オナナ、ブバカール・カマラは、いずれも卓越した選択肢であり、CLに出場できる。それはラマーレ・ボガルデにとって厄介な事態となるかもしれない。今季、プレミアリーグでの先発出場はわずか10試合。そこにモリタも加われば、さらに序列は下がることとなる」
「モリタはフリーで獲得可能なため、この夏のアストン・ビラにとって明白な優先目標となるだろう。それにより、ボガルデは定期的な出場機会を求め、退団へ向かうかもしれない」
北中米ワールドカップのメンバーから落選してしまったが、ポルトガルの地で高く評価され、国際経験も豊富な31歳をフリーで手に入れられるとなれば、欧州最高峰の舞台に臨むウナイ・エメリ監督のチームも気になるところだろう。
今季のプレミアリーグを４位で終えたアストン・ビラは守田の獲得を本格的に進めていくのか。今後の動きから目が離せない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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