「最強の中盤」EL優勝のプレミア４位クラブ、“W杯落選”の日本人MF加入ならオランダ逸材を放出か！獲得は「明白な優先目標」

「最強の中盤」EL優勝のプレミア４位クラブ、“W杯落選”の日本人MF加入ならオランダ逸材を放出か！獲得は「明白な優先目標」