「マリリン・モンローじゃないの？」1540万フォロワーを誇るスイス女子代表の“イメージ激変”な黒ドレス姿に脚光「筋肉まで美しい」「まるで別人だ」
スイス女子代表のレスター・シティMF、アリシャ・レーマンが公式インスタグラムを更新。かつてないゴージャスなイメージの画像を紹介し、ファンの度肝を抜いている。
SNSフォロワー数が1540万を超える27歳は今回、ファッション雑誌とのコラボで撮影されたスペシャルカットを掲載。モノトーンで表現されたのは、自慢のブロンドヘアをおろし、漆黒のロングドレスに身を包んだセレブな姿だ。胸元がざっくりとＶ字にオープンされ、ノンスリーブから覗かせる細マッチョな両腕、そしてなによりも美しいボディラインが必見である。
印象がらりの画像をチェックしたファン＆フォロワーからは賛辞が殺到。「マリリン・モンローじゃないの？」「完璧な美女だ」「彼女はすべてを持っている」「華麗なる女王」「筋肉まで美しい」「まるで別人だな」「なんかいつもと雰囲気が違うぞ」などなど、コメント欄は活況を呈している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】アリシャ・レーマンが公開した“ゴージャスすぎる黒ドレス姿”をチェック！
SNSフォロワー数が1540万を超える27歳は今回、ファッション雑誌とのコラボで撮影されたスペシャルカットを掲載。モノトーンで表現されたのは、自慢のブロンドヘアをおろし、漆黒のロングドレスに身を包んだセレブな姿だ。胸元がざっくりとＶ字にオープンされ、ノンスリーブから覗かせる細マッチョな両腕、そしてなによりも美しいボディラインが必見である。
印象がらりの画像をチェックしたファン＆フォロワーからは賛辞が殺到。「マリリン・モンローじゃないの？」「完璧な美女だ」「彼女はすべてを持っている」「華麗なる女王」「筋肉まで美しい」「まるで別人だな」「なんかいつもと雰囲気が違うぞ」などなど、コメント欄は活況を呈している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】アリシャ・レーマンが公開した“ゴージャスすぎる黒ドレス姿”をチェック！