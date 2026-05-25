『たまごっち』×「CASETiFY」がコラボ！ 注目はカスタマ可能な“スーツケース”
グローバルライフスタイルブランド「CASETiFY（ケースティファイ）」は、5月29日（金）から、携帯型デジタルペット『たまごっち』とコラボレーションした遊び心あふれる「たまごっち×CASETiFY」コレクションを、全国の店舗や公式オンラインストアで発売する。
【写真】カスタマイズを楽しめる「スーツケース」がすてき！ コラボアイテム一覧
■平成レトロでキュートなデザイン
今回発売される「たまごっち×CASETiFY」は、『たまごっち』のノスタルジックなデジタル美学からインスピレーションを得て、鮮やかなカラーや象徴的なアイコンを、スマホケースやテックアクセサリーに落とし込んだコレクション。
注目商品として登場する「たまごっち キャリーオン スーツケース」は、スマホケースと同様にカスタマイズを楽しめる仕様となっており、好みのたまごっちを選べるカスタムプリントオプションに加え、『たまごっち』らしい特徴的なフォントを使用した名前やイニシャルの追加ができる。
また、ブランドのロゴシェルを採用した「Original Tamagotchi CASETiFY LIMITED EDITION」や、イヤホンを安全に保管できるぬいぐるみグッズ「たまごっち Plush Earbuds Pouch」などがそろうほか、コレクティブルカードシリーズ「CASETiFY たまごっち チェイスカード」も展開される。
さらに、本コレクションのローンチを記念して、5月29日（金）〜6月30日（火）の期間、日本の「CASETiFY STUDiO 渋谷PARCO」および韓国の「CASETiFY Dosan フラッグシップストア」で「たまごっち×CASETiFY」の特別アクティベーションも開催予定だ。
【写真】カスタマイズを楽しめる「スーツケース」がすてき！ コラボアイテム一覧
■平成レトロでキュートなデザイン
今回発売される「たまごっち×CASETiFY」は、『たまごっち』のノスタルジックなデジタル美学からインスピレーションを得て、鮮やかなカラーや象徴的なアイコンを、スマホケースやテックアクセサリーに落とし込んだコレクション。
また、ブランドのロゴシェルを採用した「Original Tamagotchi CASETiFY LIMITED EDITION」や、イヤホンを安全に保管できるぬいぐるみグッズ「たまごっち Plush Earbuds Pouch」などがそろうほか、コレクティブルカードシリーズ「CASETiFY たまごっち チェイスカード」も展開される。
さらに、本コレクションのローンチを記念して、5月29日（金）〜6月30日（火）の期間、日本の「CASETiFY STUDiO 渋谷PARCO」および韓国の「CASETiFY Dosan フラッグシップストア」で「たまごっち×CASETiFY」の特別アクティベーションも開催予定だ。