マンチェスター・Cvsアストン・ビラ スタメン発表
[5.24 プレミアリーグ第38節](エティハド スタジアム)
※24:00開始
<出場メンバー>
[マンチェスター・シティ]
先発
GK 1 ジェームズ・トラッフォード
DF 3 ルベン・ディアス
DF 5 ジョン・ストーンズ
DF 6 ナタン・アケ
DF 82 リコ・ルイス
MF 4 ティジャーニ・ラインデルス
MF 14 ニコ・ゴンザレス
MF 20 ベルナルド・シウバ
MF 26 サビーニョ
FW 42 アントワーヌ・セメニョ
FW 47 フィル・フォーデン
控え
GK 13 マーカス・ベッティネッリ
DF 21 ラヤン・アイト・ヌーリ
DF 24 ヨシュコ・グバルディオール
DF 68 マックス・アレイン
MF 8 マテオ・コバチッチ
MF 10 ラヤン・シェルキ
MF 27 マテウス・ヌネス
FW 7 オマル・マーモウシュ
FW 11 ジェレミ・ドク
監督
ジョゼップ・グアルディオラ
[アストン・ビラ]
先発
GK 40 マルコ・ビゾット
DF 3 ビクトル・リンデロフ
DF 5 タイロン・ミングス
DF 16 アンドレス・ガルシア
DF 22 イアン・マートセン
MF 6 ロス・バークリー
MF 10 エミリアーノ・ブエンディア
MF 21 ドウグラス・ルイス
MF 26 ラマレ・ボハルデ
MF 31 レオン・ベイリー
FW 11 オリー・ワトキンス
控え
GK 64 J. Wright
DF 2 マティ・キャッシュ
DF 12 リュカ・ディーニュ
DF 14 パウ・トーレス
MF 7 ジョン・マッギン
MF 8 ユーリ・ティーレマンス
MF 24 アマドゥ・オナナ
MF 53 ジョージ・ヘミングス
MF 83 B. Burrowes
監督
ウナイ・エメリ
※24:00開始
<出場メンバー>
[マンチェスター・シティ]
先発
GK 1 ジェームズ・トラッフォード
DF 3 ルベン・ディアス
DF 5 ジョン・ストーンズ
DF 6 ナタン・アケ
DF 82 リコ・ルイス
MF 4 ティジャーニ・ラインデルス
MF 14 ニコ・ゴンザレス
MF 20 ベルナルド・シウバ
MF 26 サビーニョ
FW 42 アントワーヌ・セメニョ
FW 47 フィル・フォーデン
GK 13 マーカス・ベッティネッリ
DF 21 ラヤン・アイト・ヌーリ
DF 24 ヨシュコ・グバルディオール
DF 68 マックス・アレイン
MF 8 マテオ・コバチッチ
MF 10 ラヤン・シェルキ
MF 27 マテウス・ヌネス
FW 7 オマル・マーモウシュ
FW 11 ジェレミ・ドク
監督
ジョゼップ・グアルディオラ
[アストン・ビラ]
先発
GK 40 マルコ・ビゾット
DF 3 ビクトル・リンデロフ
DF 5 タイロン・ミングス
DF 16 アンドレス・ガルシア
DF 22 イアン・マートセン
MF 6 ロス・バークリー
MF 10 エミリアーノ・ブエンディア
MF 21 ドウグラス・ルイス
MF 26 ラマレ・ボハルデ
MF 31 レオン・ベイリー
FW 11 オリー・ワトキンス
控え
GK 64 J. Wright
DF 2 マティ・キャッシュ
DF 12 リュカ・ディーニュ
DF 14 パウ・トーレス
MF 7 ジョン・マッギン
MF 8 ユーリ・ティーレマンス
MF 24 アマドゥ・オナナ
MF 53 ジョージ・ヘミングス
MF 83 B. Burrowes
監督
ウナイ・エメリ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります