[5.24 プレミアリーグ第38節](エティハド スタジアム)

※24:00開始

<出場メンバー>

[マンチェスター・シティ]

先発

GK 1 ジェームズ・トラッフォード

DF 3 ルベン・ディアス

DF 5 ジョン・ストーンズ

DF 6 ナタン・アケ

DF 82 リコ・ルイス

MF 4 ティジャーニ・ラインデルス

MF 14 ニコ・ゴンザレス

MF 20 ベルナルド・シウバ

MF 26 サビーニョ

FW 42 アントワーヌ・セメニョ

FW 47 フィル・フォーデン

控え

GK 13 マーカス・ベッティネッリ

DF 21 ラヤン・アイト・ヌーリ

DF 24 ヨシュコ・グバルディオール

DF 68 マックス・アレイン

MF 8 マテオ・コバチッチ

MF 10 ラヤン・シェルキ

MF 27 マテウス・ヌネス

FW 7 オマル・マーモウシュ

FW 11 ジェレミ・ドク

監督

ジョゼップ・グアルディオラ

[アストン・ビラ]

先発

GK 40 マルコ・ビゾット

DF 3 ビクトル・リンデロフ

DF 5 タイロン・ミングス

DF 16 アンドレス・ガルシア

DF 22 イアン・マートセン

MF 6 ロス・バークリー

MF 10 エミリアーノ・ブエンディア

MF 21 ドウグラス・ルイス

MF 26 ラマレ・ボハルデ

MF 31 レオン・ベイリー

FW 11 オリー・ワトキンス

控え

GK 64 J. Wright

DF 2 マティ・キャッシュ

DF 12 リュカ・ディーニュ

DF 14 パウ・トーレス

MF 7 ジョン・マッギン

MF 8 ユーリ・ティーレマンス

MF 24 アマドゥ・オナナ

MF 53 ジョージ・ヘミングス

MF 83 B. Burrowes

監督

ウナイ・エメリ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります