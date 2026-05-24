アヤックスがECL出場権つかむ! 冨安と板倉が加入後初の同時プレー、PO決勝はPK戦で決着
[5.24 エールディビジPO決勝 アヤックス 1-1(PK4-3) ユトレヒト]
オランダ・エールディビジは24日にUEFAカンファレンスリーグ(ECL)のプレーオフ決勝を行った。日本代表コンビのDF冨安健洋とDF板倉滉が所属するアヤックスはユトレヒトと対戦し、1-1のPK戦の末に4-3で勝利した。冨安と板倉はともにベンチスタート。板倉が後半40分からプレーし、冨安は延長前半5分から出場した。アヤックス加入後、2人が同じ時間帯でプレーするのは初となった。
リーグ戦を5位で終えたアヤックスはECL予選2回戦を目指すプレーオフに参加。21日の準決勝・フローニンゲン戦は2-0で勝利し、決勝に駒を進めた。日本人組は冨安がベンチに入り、後半39分からアディショナルタイムも含めて約10分間プレー。一方、板倉はメンバー外だった。
この試合では冨安、板倉ともにベンチ入り。前半はスコアレスで折り返すと、後半も拮抗状態が続く。アヤックスは後半7分にMFジョルシー・モキオがPA手前から左足シュートを放つも、クロスバー直撃でゴールとはならなかった。
0-0で迎えた後半40分、アヤックスは4枚目の交代カードで板倉を投入。板倉は17日の第34節・ヘーレンフェーン戦以来の出場となった。4-3-3のアンカーの位置でプレー。積極的に前線にも顔を出しつつ、攻守の起点を作った。
0-0のまま90分で決着がつかず、試合は延長戦へ。延長前半5分には冨安も出場し、左CBに立った。アヤックスの選手として冨安と板倉がともにプレーしたのは加入後初となった。
すると冨安投入の1分後、試合の均衡が崩れる。アヤックスは右サイドからのFKを敵陣PA内に入れると、PA内で冨安がカバー。そのこぼれ球をMFデイビィ・クラーセンが左足シュートでゴールに叩き込んだ。先制後、アヤックスは5バック気味に並ぶ。中央のCBに板倉、左CBに冨安と日本代表DFが並んだ。
アヤックスは1-0で折り返した延長後半1分、自陣近くでMFジバイ・ゼキエルのシュートを食らい、1-1と追いつかれてしまう。試合はそのまま120分でも勝敗はつかず、PK戦に突入した。
アヤックスはユトレヒトの先攻・1人目のキッカーをGマールテン・パエスが好セーブ。その後は互いに成功が続く。パエスがユトレヒトの5人目も止め、4-3で勝利を掴んだ。
オランダ・エールディビジは24日にUEFAカンファレンスリーグ(ECL)のプレーオフ決勝を行った。日本代表コンビのDF冨安健洋とDF板倉滉が所属するアヤックスはユトレヒトと対戦し、1-1のPK戦の末に4-3で勝利した。冨安と板倉はともにベンチスタート。板倉が後半40分からプレーし、冨安は延長前半5分から出場した。アヤックス加入後、2人が同じ時間帯でプレーするのは初となった。
この試合では冨安、板倉ともにベンチ入り。前半はスコアレスで折り返すと、後半も拮抗状態が続く。アヤックスは後半7分にMFジョルシー・モキオがPA手前から左足シュートを放つも、クロスバー直撃でゴールとはならなかった。
0-0で迎えた後半40分、アヤックスは4枚目の交代カードで板倉を投入。板倉は17日の第34節・ヘーレンフェーン戦以来の出場となった。4-3-3のアンカーの位置でプレー。積極的に前線にも顔を出しつつ、攻守の起点を作った。
0-0のまま90分で決着がつかず、試合は延長戦へ。延長前半5分には冨安も出場し、左CBに立った。アヤックスの選手として冨安と板倉がともにプレーしたのは加入後初となった。
すると冨安投入の1分後、試合の均衡が崩れる。アヤックスは右サイドからのFKを敵陣PA内に入れると、PA内で冨安がカバー。そのこぼれ球をMFデイビィ・クラーセンが左足シュートでゴールに叩き込んだ。先制後、アヤックスは5バック気味に並ぶ。中央のCBに板倉、左CBに冨安と日本代表DFが並んだ。
アヤックスは1-0で折り返した延長後半1分、自陣近くでMFジバイ・ゼキエルのシュートを食らい、1-1と追いつかれてしまう。試合はそのまま120分でも勝敗はつかず、PK戦に突入した。
アヤックスはユトレヒトの先攻・1人目のキッカーをGマールテン・パエスが好セーブ。その後は互いに成功が続く。パエスがユトレヒトの5人目も止め、4-3で勝利を掴んだ。