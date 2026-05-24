「逃げ恥」出演の33歳女優、離婚を発表「それぞれの道を歩むことを決断」2019年に結婚
【モデルプレス＝2026/05/24】女優の高山侑子（33）が5月23日、自身のInstagramを更新。離婚を発表した。
【写真】高山侑子「仮面ライダー」出演時の様子
高山は「私事で恐縮ではありますが、このたび離婚をしましたことをご報告させていただきます」と報告。「たくさん話し合いを重ね、これからはそれぞれの道を歩むことを決断しました」と伝え、「プライベートなことなので詳細は控えさせていただきますが、今後とも温かく見守っていただけたら幸いです」と呼びかけている。
1992年10月13日生まれ、新潟県出身。2007年、TBS日曜劇場 「パパとムスメの7日間」で女優デビュー。2008年「空へ‐救いの翼 RESCUE WING-」で映画初主演を果たす。主な出演作にNHK「ふたつのスピカ」、ANB「仮面ライダーウィザード」、CX「探偵の探偵など。TBS「逃げるは恥だが役に立つ」では主人公「みくり」（新垣結衣）の義姉嫁役を演じ話題に。最近ではYouTubeを立ち上げ、動画作成や編集作業を独学して撮影・投稿もこなす。プライベートでは、2019年11月に結婚を報告している。（modelpress編集部）
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【写真】高山侑子「仮面ライダー」出演時の様子
◆高山侑子、離婚発表
高山は「私事で恐縮ではありますが、このたび離婚をしましたことをご報告させていただきます」と報告。「たくさん話し合いを重ね、これからはそれぞれの道を歩むことを決断しました」と伝え、「プライベートなことなので詳細は控えさせていただきますが、今後とも温かく見守っていただけたら幸いです」と呼びかけている。
◆高山侑子「逃げ恥」出演などで話題
1992年10月13日生まれ、新潟県出身。2007年、TBS日曜劇場 「パパとムスメの7日間」で女優デビュー。2008年「空へ‐救いの翼 RESCUE WING-」で映画初主演を果たす。主な出演作にNHK「ふたつのスピカ」、ANB「仮面ライダーウィザード」、CX「探偵の探偵など。TBS「逃げるは恥だが役に立つ」では主人公「みくり」（新垣結衣）の義姉嫁役を演じ話題に。最近ではYouTubeを立ち上げ、動画作成や編集作業を独学して撮影・投稿もこなす。プライベートでは、2019年11月に結婚を報告している。（modelpress編集部）
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