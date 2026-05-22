日高屋の汁なしラーメンにスープをぶっかけると!?

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独創的なバカレシピを続々と開発している野島慎一郎氏

『週刊プレイボーイ』で「激ウマ!! バカレシピ研究所」を連載中のB級フード研究家・野島慎一郎（のじま・しんいちろう）さん。今回の"バカレピ"は、日高屋の汁なしラーメンに単品のスープをぶっかけた「日高屋の汁あり汁なしラーメン」！

【写真】「日高屋の汁あり汁なしラーメン」のレシピ

＊　＊　＊

【今回の食材】
・汁なしラーメン（日高屋）　1杯　
・スープ（日高屋）　2杯　
・餃子（日高屋）　3個　
・冷奴（日高屋）　1人前

野島　関東民の胃袋を支える激安中華チェーンの日高屋が先日初めて新潟県に出店しました！

助手　おおっ、このまま全国展開することになったら激アツ！

野島　それを祈願して、今回は日高屋にやって来ました。人気メニューの「汁なしラーメン」をバカレシピ化してみます。

助手　よろしく頼むッス！

野島　それでは、生ビールから注文しましょうか。

助手　えっ、まさか汁なしラーメンにぶっかけるんスか？

野島　こちらはそのまま飲むだけです。日高屋はなんといっても酒類が安い！　飲酒しないという世界線は存在しません。しかも、酒を飲んで気持ち良くなっておけば、多少アレンジに失敗しても気にならないでしょ！

助手　アルコールに甘えるんじゃない！　真面目にやれ！

野島　続いて、汁なしラーメンと一緒に単品のスープを2杯注文しますよ。実は定食についてくるスープってたったの20円で注文できるんです。

助手　安っ！　で、2杯も注文してどーすんの？


（１）ぶっかけ！　汁なしラーメンに単品スープ2杯をぶっかけるとうま味たっぷりの魚介醤油ラーメンが爆誕する。店員から2杯で間違いないか確認される可能性もあるが、臆せず注文するべし！

野島　2杯とも汁なしラーメンにぶっかけますよ。

助手　それじゃただのラーメンじゃねえか！　最初から中華そばを注文すりゃいいだろ！


（２）完成！「日高屋の汁あり汁なしラーメン」


（３）食べる！　全体をよくかき混ぜ、底に入っているタレとスープを一体化させる。その後に温泉玉子を入れて食べよう。定番の中華そばとは完全に別モノ。もちもちの太麺が激ウマだ！

野島　ここに汁なしラーメンについてくる温泉玉子を入れ、よく混ぜて食べてみてください。

助手　......あれっ、これめちゃウマ！　もっちり太麺が鶏ガラ系のスープに浸っているだけかと思いきや、魚介醤油系のうま味が広がってくるッス......！

野島　汁なしラーメンは魚粉の利いた濃厚魚介醤油ダレが使われているんですよ。ここに鶏ガラ系のスープを足すことでまさにうま味たっぷりの魚介醤油ラーメンが完成するわけです。

助手　発想はバカだけど、見事にワンランク上のラーメンに進化するッスね。これは、アリ！


（４）餃子！　日高屋の麺類のちょい足しでかなり使えるのが餃子だ。解体して中身だけを投入するとひき肉感とうま味が大幅アップ。餃子は3個160円と安価なのも日高屋の推しポイント！

野島　さらに、ここに餃子の中身を入れてひき肉をドーピングするのも最高です。肉感だけでなくうま味も大幅にアップ！

助手　ウマッ！　餃子も安いから試しやすいのもいいッスね。


（５）豆腐！　日高屋に替え玉は存在しないが、代わりに冷奴を入れるとヘルシーに腹パン。薬味のしょうがも一緒に入れるとスープが味変。スープが冷めたら追いスープもオススメです！

野島　あと、麺を食べ終えたら冷奴も注文しましょう。替え玉の代わりにスープにドボンすればヘルシーだし、しょうがでちょっと味変にもなるんですよ。

助手　あ〜、魚介醤油スープに豆腐は染みるウマさッスね。スープが少し冷めちゃうけど。

野島　そしたらスープのお代わりも繰り返せばOK。豆腐とスープで一生食べ続けられます。むしろ豆腐とスープだけで朝から夜まで居座れるかも！

助手　別のものも注文しろよ！

撮影／野島慎一郎