「ただの男友だちだけど？」【自称・サバサバ女子】の非常識すぎる発言。彼女が友だちの彼氏にとった“衝撃行動”とは...！？
読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介。「男友だちといるほうが楽」と公言していた“自称サバサバ系女子”の友人。しかし、彼女が語ったトラブルの内容は、思わず耳を疑うようなものでした――。あなたのまわりにも、こんな人がいませんか？
“自称サバサバ系”の友人による衝撃発言
私には、普段から「女の子同士より、男友だちといるほうが気楽なんだよね」と話している、“自称サバサバ系”の友人がいました。
ある日、カフェでお茶をしていたときのことです。
彼女は突然、「実はこの前、友だちにめちゃくちゃ怒られちゃってさ〜」と、まるで笑い話のように切り出しました。
理由を聞いてみると、なんとその友人の彼氏と頻繁に連絡を取りあい、かなり親しく接していたことを注意されたというのです。
しかし、彼女は悪びれる様子もなく、「ただ仲良くしてただけなのに、心狭すぎない？」と不満げに愚痴をこぼしていました。
あまりにも非常識な発言に、私は思わず言葉を失ってしまったのです。
見せられたメッセージ内容にさらに驚愕…
さらに彼女は、「ほら、普通の会話でしょ？」と言いながら、実際のメッセージ画面まで見せてきます。
その内容は想像以上でした。頻繁なやり取りに加え、ハートの絵文字や親密すぎる言葉が並んでいたのです。
どう見ても、“彼女がいる男性”との距離感ではありませんでした。
私はさすがにまずいと思い、「これは誤解されても仕方ないかも…」とやんわり伝えました。
しかし彼女は、「え〜？ 男友だちなら普通でしょ？」と全く気にする様子もありません。
相手の気持ちを考えないその態度に、私は次第に強い違和感を抱くようになっていきました。
この後、友人から、さらに“あり得ない発言”が飛び出します…！
原案：Ray WEB編集部
ライター Ray WEB編集部