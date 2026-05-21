「ただの男友だちだけど？」【自称・サバサバ女子】の非常識すぎる発言。彼女が友だちの彼氏にとった“衝撃行動”とは...！？

読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介。「男友だちといるほうが楽」と公言していた“自称サバサバ系女子”の友人。しかし、彼女が語ったトラブルの内容は、思わず耳を疑うようなものでした――。あなたのまわりにも、こんな人がいませんか？

私には、普段から「女の子同士より、男友だちといるほうが気楽なんだよね」と話している、“自称サバサバ系”の友人がいました。

ある日、カフェでお茶をしていたときのことです。

彼女は突然、「実はこの前、友だちにめちゃくちゃ怒られちゃってさ〜」と、まるで笑い話のように切り出しました。

理由を聞いてみると、なんとその友人の彼氏と頻繁に連絡を取りあい、かなり親しく接していたことを注意されたというのです。

しかし、彼女は悪びれる様子もなく、「ただ仲良くしてただけなのに、心狭すぎない？」と不満げに愚痴をこぼしていました。

あまりにも非常識な発言に、私は思わず言葉を失ってしまったのです。