グラビアアイドルが、イメージDVDや写真集などを発売した際に行なうリリースイベント。毎月多くのイベントが開催されており、週末ともなると1日に何人ものグラドルが行なっている。

そんなイベントに長年通い続けているアイドルウォッチャーの北川昌弘氏が、2025年で最も印象に残ったグラドルを部門ごとに選出する『グラビアありがたき大賞』。その中で部門別1位に輝いたグラドルのインタビューをお届け。

【画像】キュートな顔立ちと175cmの超絶スタイル！

【新人部門】は、アイドルグループ「あまいものつめあわせ」（通称：あまつめ）のメンバーで、モデルやグラドルの"三刀流"で活躍している中村みずきちゃん。

"顔だけ見たら150cmだけど、実は175cmアイドル"としてSNSでも話題になり、「ミス・アース2020」富山代表のほか、「ミスSPA!2022」グランプリ、「J-GIRL国民的彼女」などのミスコン受賞経験も持つ。昨年8月にはファーストDVDをリリースし、グラビア界でも期待される彼女にインタビュー！

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――高身長でスタイル抜群のモデルさんでいてくれるだけでも素晴らしいのに、顔も可愛くてアイドル、そしてグラビアまでやってくれるなんてありがたい！ ということで、『グラビアありがたき大賞』に選ばせていただきました。

中村 いやいや、ありがとうございます（笑）。最初はモデルとして活動していたんですけど、そこからご縁があって今の事務所に所属して。プロデューサーさんが「いろんな人が見つけてくれる導線をたくさん作らないともったいない」と言ってくださって、アイドルやグラビアに挑戦するようになりました。

――顔は小さくてアイドル顔ですが、実は身長175cmでスタイル抜群！ なんでそんなにスタイルがいいんですか？

中村 遺伝だと思います。両親ともに背が高いですし。母は私よりモデル体型で、当時母が着ていたブランド服が家にあるんですけど、ウエストが細すぎて入らない(笑)。

――みずきちゃんがムリなら誰も入らないですよ！ なんかのグラビアサイトを見たら身長172cmって書いてあったけど、実際は175cm？

中村 そうなんです！ ちょっと前は172cmでプロフィール出していたんですけど、数ミリずつとか二十歳過ぎてから2cmくらいは伸びました。今も伸びている気がして。

――え？ 20代になっても身長って伸びるんですか？

中村 わからないですけど、遺伝ですかね？ 兄は187cm、弟も186cmくらいありますし。富山にいた頃はもっと背が低かったんですけど、こっち来てから背が伸び続けて（笑）。

――それは完全に遺伝ですね。「ミスSPA!2022」をきっかけにグラビア活動を始めましたが、昨年はファーストDVD『水幻』を発売しました。

中村 フィリピンで撮影したんですけど、初めてお仕事で海外に行きました。現地までひとりで向かうことになったんですけど、国際線に乗るのも初めてで。入国審査とかがわからなくて、1時間くらい電話しながら手続きをしてやっと乗れたんですよ。到着ロビーで現地の方が待っていて、そこから2時間くらいしてやっと日本のスタッフ陣と合流できてバタバタでした！

――DVDを出すとグラビアの活動も本格的になりそうですが、迷いはなかったですか？

中村 ちょっと迷ったんですけど、「シンクロ（アーティスティックスイミング）の泳ぎをメインに撮りたい」と言ってもらって。小学生から中学生まで7年間シンクロをやっていたので、自分の特技を皆さんに見てもらえるいい機会かなと思いました。

――シンクロナイズドスイミングでジュニアオリンピックに出場するほどの実力だったそうですね。グラビアDVDでシンクロってなかなかないですよ。

中村 ないですよね（笑）。ゴーグルつけて水中にもぐってガチで泳ぎました！ 本当はいろいろな技を披露したかったんですけど、久しぶりにやったら股が開かなくて。180度開く技とかができなくなっていました！

――勝手なイメージで体が柔らかいと思っていたんですけど、今回の撮影ではグラビア的なポーズに苦戦していましたね（笑）。

中村 辞めてから10年くらい経っているので、体が硬くなっちゃって（笑）。ただ元々というか、小学生のときも柔軟ができなくて苦労したので、自分は根っからの体が硬い人なんだなって身に染みて感じています。

――2024年にアイドル研修生として加入し、現在はアイドルグループ「あまいものつめあわせ」のメンバーとして活躍中。歌やダンスの経験があったんですか？

中村 なかったですし、一番苦手な分野で（笑）。「23歳からアイドルなんてできるの!?」って感じで、即答はできなかったです。お金を払って見にきてくれているのに、こんなヤバい歌やダンスを見せられないと思って。でも、アイドルをすることでモデルとしては気づけなかった良さを見つけてもらえるとか、私自身を好きになってもらえるきっかけは多いほうがいいと言われて、そりゃそうだなってなりました。

――最初はサポートメンバーとしてグループに所属し、昨年10月から正規メンバーに。実際、アイドルになってよかったですか？

中村 今は、めちゃめちゃ楽しいです！ サポートとして入った頃は、歌とダンスがままならない状況のなか、あまつめの既存曲と新曲を短期間で覚えなきゃいけなくて。自分のできなささが悔しくて、半泣きになりながらレッスンに通う日々でした（笑）

――それでも諦めないのが偉いですね。

中村 根性はありますかね（笑）。たぶん私ひとりだったら諦めていたと思うんですけど、メンバーや事務所の方々、ファンの人たちが支えてくれていたので、途中で投げ出すことは絶対にしたくなかったんです。

――昨年は、変化が多い一年でしたね。

中村 初めてDVDを出してグラビアの幅を広げさせてもらって、アイドルグループを兼任していた時期もあったので、多いときは月に26本もライブがあって。同時期にモデルのオーディションや撮影もありましたし。今まで生きてきた中で一番濃い一年でした。

――では、今後の目標は？

中村 去年はアイドルデビューしてTGCに出るという明確な目標を立てていたんですけど、今年は "今が一番いい"っていうのを常に更新し続けることが目標です。ライブアイドルとして少しずつ大きい会場を目指せるように、グラビアアイドルやモデルとしても今以上のことができるように更新し続けたいです！

●中村みずき（なかむら・みずき）

2001年4月13日生まれ 富山県出身

身長175cm B78cm W59cm H85cm

◯高校生からモデル活動を始め、ファッション誌『JJ』の「J-GIRL国民的彼女」オーディションで審査員特別賞に。「ミスSPA!2022」グランプリ受賞からグラビアデビュー。ファーストDVD『水幻』（竹書房）発売中。アイドルグループ「あまいものつめあわせ」のメンバー。

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取材／北川昌弘 撮影／後野順也