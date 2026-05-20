昨年８月、山梨県甲府市内のホテルで、１０歳代の少女が男にわいせつな行為をされる事件が起きた。

今月１１日、逮捕・起訴された男の初公判が甲府地裁（西野牧子裁判長）で開かれ、未明の甲府の中心街で、少女が「遊び相手」を探していた男に目をつけられ、事件に巻き込まれていく様子が克明に明かされた。（鈴木日南子）

不同意性交罪に問われているのは、被告で甲府市、農業の男（４２）。

起訴状によると、男は昨年８月７日、甲府市内で、１６歳に満たない少女に対し、少女の年齢を知りながらわいせつな行為をしたとされる。

検察側の冒頭陳述などによると、この日の午前２時半頃、男は甲府市の中心街で、男性にからまれている少女を見かける。

この際、男は男性を追い払い、少女に年齢を聞くなど話しかけたという。当時、少女は１５歳。「友人を待っている」と話した少女に、男はこう、提案したという。「何もしないから、一緒にホテルで待とう」

態度が一変

助けられたことで、男を信頼していたという少女は、断ることができなかった。タクシーに２人で乗って市内のホテルに移動し、部屋に入ると、男は態度を一変させたという。

「何もしないわけないじゃん」。そう言って、わいせつな行為を求められた少女が嫌がると、男は「お礼ぐらいしてよ」「殴るよ」などと脅したうえ、殴ったり、髪をひっぱったりするなどの暴力を振るい、少女は要求に応じざるを得ない状況になったという。

男はその後、ホテルで眠ってしまい、少女はその間に逃げ出した。友人宅に身を寄せると、母親に携帯電話で「死にたくなくて（被告が）寝るのを待った」などとメッセージを送ったという。

「男の人が怖い」

この日の公判では、妻と不仲になっていた男が、複数の女性と遊び歩いていたことも明らかにされた。事件前、知人と飲酒していたといい、被告人質問では、「年齢問わず遊び相手を探していた」「（少女が）『トー横』に行くなどしていると聞いて『いける』と思った」などとも話した。

少女は事件後、友人に対し「もう限界、自殺しようかな」などと伝えていたといい、法廷では「男の人が怖いと思うようになった。絶対に許すことは出来ないので、厳しく処罰してほしい」との少女の言葉も読み上げられた。

検察側は論告で、「悪質な犯行態様で酌むべき事情は全くない」などとして、拘禁刑６年を求刑。弁護側は寛大な判決を求めて結審した。

男は公判の最後、「申し訳ありませんでした」と頭を下げた。判決は６月２４日に言い渡される。

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「被害者支援センターやまなし」内に２０１８年４月に設けられた「やまなし性暴力被害者サポートセンター」には、開設以降、多くの相談が寄せられているという。相談の際に年齢は聞かないものの、未成年が被害に遭ったケースも多く含まれているとみられている。

被害者支援センターやまなしの赤池和美専務理事（６４）は「どんな子どもたちでも性犯罪に巻き込まれる可能性はある。家族など周囲の大人が率先してコミュニケーションを取るなどして、ささいな変化に気づくことが被害防止につながるのではないか」と話している。