ヒューマン メイドとポケモンが再びコラボ　「コイキング」がモチーフに

NIGO®︎が手掛けるライフスタイルブランド「ヒューマン メイド（HUMAN MADE）」が、ポケモンとのコラボレーション第2弾を5月23日に発売する。ヒューマン メイド直営店および公式オンラインストアで取り扱う。

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コラボでは、第1弾で登場した「ピカチュウ」、「カモネギ」に加え、新たに「コイキング」をモチーフにしたアパレルやアクセサリー、ホームグッズを全15型製作。アパレルからは、フロントやバックにネギを差せる「カモネギ」をフィーチャーしたユーティリティジャケット（8万5800円）やパデットブルゾン（7万4800円）をはじめ、バックにピカチュウをデザインしたデニムジャケット（5万9400円）、コイキングのイラストを配したオープンカラーレーヨンシャツ（3万6300円）などをラインナップする。グラフィックTシャツは、ピカチュウ、カモネギ、コイキングの各モチーフを採用した3型（各1万3200円）を用意。

アクセサリーやホームグッズでは、ハート型ポケモンボールをかたどったパスケース（8580円）や、コイキングのキーチャーム（3850円）、ピカチュウやカモネギをデザインしたキーリング（2420円）、モンスターボール柄のソックス（2200円）のほか、マグカップ（4180円）やペン（1650円）などを揃える。

なお、5月23日は全店舗、翌24日は東京の3店舗への入店が事前抽選制となる。「HUMAN MADE Inc. Official App」からのエントリーが必要で、抽選エントリーの受付は5月18日11時から5月20日9時59分まで。

◾️ヒューマン メイド：公式オンラインストア