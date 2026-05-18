「メゾン コーセー 銀座」日韓コスメブランドを横断するポップアップを開催

コーセーグループのコーセープロビジョンが、J-BeautyとK-Beautyを横断的に体験できるポップアップイベント「Maison KOSÉ × SEOUL LIFE」を6月6日から18日まで、直営店「メゾン コーセー銀座（Maison KOSÉ 銀座）」で開催する。

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同イベントは、韓国のクリエイティヴユニット「ジーワイソウル（GYSEOUL Co., Ltd.）」との共同企画として実施。コーセーが中長期ヴィジョンとして掲げる「Your Lifelong Beauty Partner」と、企業・ブランド間の共創を推進するビューティコンソーシアム構想の一環で、メゾン コーセー 銀座を、企業やブランドを横断する共創拠点として推進する。J-Beautyの品質や技術力と、K-Beautyのトレンド提案力やデジタル発信力を掛け合わせることで、多様化する美容ニーズへの対応を図る。

イベントでは、コーセーが展開するハイプレステージからコスメタリー領域までのブランドに加え、日本では入手困難なヘアケアブランド「フリッキー（Furriky）」などの韓国コスメブランドを含むビューティブランドをラインナップする。取り扱う韓国ブランドは順次公開予定。

会場は店舗全体をイベント仕様に切り替え、コーセーの商品を集積したMaison KOSÉエリアと、韓国ブランドを展開するSEOUL LIFEエリアの2ゾーンで構成。イベント期間中もメゾン コーセー 銀座で通常展開しているコーセーグループの全ブランドは継続して展示・販売を行う。来場者は両エリアを自由に行き来しながら、ブランド横断で商品を比較・体験できる設計とし、イベント限定コンテンツや購入特典も用意する。

今回、K-Beautyを競合ではなく共創のパートナーとして迎えた背景について同社は、「直営店戦力の一環として企画した。ビューティコンソーシアム構想の実現を加速させる拠点として、メゾン コーセー銀座では今後も特定カテゴリーとの協業に限定せず共創を進めていく」としている。

◾️Maison KOSÉ × SEOUL LIFE

期間：2026年6月6日（土）〜6月18日（木）

営業時間：11:00〜19:00（SEOUL LIFE エリアは 最終受付は 16:30、17:00 終了）

入場料：無料

所在地：東京都中央区銀座 7-10-1 Maison KOSÉ 銀座

◾️公式サイト